O osm gólů ale diváci mohli klidně přijít. Ve Všechovicích totiž v posledních dnech řádila nemoc a někteří hráči dokonce skončili v karanténě.

„Snažili jsme se před zápasem s Přerovem domluvit. Máme čtyři hráče nemocné, ta epidemie nás zasáhla. Jeli jsme na tento zápas hodně oslabení, což se trošku projevilo i na výsledku,“ nebyl spokojen trenér Všechovic Petr Zatloukal.

Ten vyzdvihl přístup Slavičína. Vedoucí tým tabulky vyhověl Hranicím, které aktuálně sužuje velká marodka, a duel 9. kola odložil.

„Skláním před nimi velkou poklonu, protože tohle je sportovní gesto, které se jen tak nevidí. My jsme to dnes trošku možná čekali od přerovských funkcionářů a trenéra, ale nestalo se tak,“ pokrčil Zatloukal rameny.

Přerov ovšem prožívá podobně jako Všechovice až nad očekávání dobrý podzim. Na tribuny stadionu dokonce láká čím dál více fanoušků, kteří si mohli fotbal užít na nějakou dobu naposledy.

„Co vím, tak nikdo z hráčů soupeře potvrzený koronavirus nemá. Z hygieny nic nepřišlo, nic není podložené. Zápas jsme odehráli. My taky máme problémy, zraněné a nemocné hráče. Byl to poslední zápas před diváky, chtěli jsme to odehrát,“ řekl trenér Přerova David Rojka.

Pravdou je, že Tatranu chyběli kromě hrajícího asistenta Marka Heinze také bratři Pleškové a Jan Dluhoš. „Když jsem viděl základní sestavu, oproti minulému utkání jim chyběli dva hráči. Na střídačce jich samozřejmě moc nebylo, ale my jsme se po nějaké domluvě domluvili, že chceme hrát,“ řekl David Rojka.

Jeho svěřenci zcela ovládli první poločas, v tom druhém už to trošku skřípalo, hlavně směrem dozadu. „My prostě na 1:0 hrát neumíme. Máme mladý mančaft, který chce hrát dopředu a dávat góly,“ hodnotil přerovský kouč.

„Bylo to bláznivé utkání dvou poločasů. My jsme nevyužili ve druhém poločase víc šancí, ten zápas mohl klidně skončit remízou, což bychom si podle mě zasloužili,“ uzavřel všechovický Petr Zatloukal.

1. FC Viktorie Přerov – Tatran Všechovice 5:3 (3:0)

Branky: 2. a 18. Koryčan, 37. Mirvald, 58. Koplík, 90. vlastní Richter – 71. a 73. Hoffmann, 62. Hrdlička.

Rozhodčí: Soukal – Svoboda, Šustr. ŽK: Zimčík, Kaďorek – Orava, Nepožitek, Hrabovský. Diváci: 177.

Přerov: Kvapil – Jaš, Koplík, Javora, Kratochvíl (66. Jaich) – Mirvald, Zimčík – Kaďorek, Bernard (46. Blažkovský), Hats – Koryčan. Trenér: David Rojka.

Všechovice: Konečný (53. Kňura) – Geryk, Zezulka, Richter, L. Lasovský (79. Rakovský) – Rolinc, Nepožitek, Hrabovský (63. Hostaša), Orava, Hrdlička – Hoffmann. Trenér: Petr Zatloukal.