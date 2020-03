„Nevím, jestli to bude pomoc,“ usmíval se odchovanec olomouckého fotbalu v rozhovoru pro Deník. „Nehrál jsem vlastně dva a půl roku. Měl jsem natrženou achilovku a nemohl jsem nic dělat. Takže jsem trošku přibral a teď jsme se s klukama domluvili, že dokud bude sloužit zdraví, tak s nimi budu chodit trénovat, a pokud jim budu moct nějak pomoct, tak samozřejmě rád pomůžu. To uvidíme až potom v soutěži,“ dodal Heinz.

A bude to náročná šichta. Všechovice se první divizní výhry na podzim nedočkaly, uhrály pouhé dva body a nejbližším sokem je tak třináctý Brumov s osmi body. Dvanáctý Šumperk už má desetibodový náskok.

„U nás je to hodně o sebevědomí. Nevyhráli jsme už několik zápasů, takže kluci jsou dole. Jak kdybychom šli na hřiště už poražení. Chybí agresivita a chuť s tím něco dělat, to mě trošku štve,“ přiznal všechovický kouč Zbyněk Vinklar.

Ten kromě problémům s poskládáním defenzivy řešil také to, kam postaví hvězdného navrátilce. V jednom utkání to dokonce vzhledem k nedostatku obráncům Heinz zkoušel i na stoperovi.

„To jsme jen zkoušeli, jestli by to nějakým způsobem fungovalo. Abych se přiznal, myslím, že to nebylo moc dobré a moc jsem se tam necítil,“ přiznal sám 42letý technický typ fotbalisty.

„Nevylučuju, že někdy můžu nastoupit vepředu, ale víceméně se můžu pohybovat, kde chci. To mi vyhovuje. Samozřejmě bych měl klukům pomoci víc dozadu,“ měl jasno Heinz, jedním dechem ale dodal: „Po těch dvou a půl letech úplně nejde stíhat dvacetileté kluky. Nemůžu s nimi držet krok, co si budeme namlouvat, tak to prostě bohužel je,“ pokrčil rameny.

Autor luxusního gólu z přímého kopu Oliveru Kahnovi z Eura 2004 přibral osm kilo, obrovské zkušenosti by se ale diviznímu nováčkovi měly hodit.

„Musím to zase shodit. Pravidelně teď chodím na tréninky, doma běhám, snažím se pro sebe ještě trošku něco udělat. Dokud zdraví bude sloužit, chci se ještě na hřišti nějakým způsobem pohybovat,“ ujistil Heinz, který se věnuje i trénování mládeže ve Šternberku.

„Oprášil kopačky a tréninkovou docházku měl parádní,“ řekl na Heinzovu adresu Zbyněk Vinklar. „Má zkušenosti, vidí ten fotbal, umí komunikovat,“ vyjmenoval kouč.

Šance Všechovic na záchranu se budou hodně odvíjet i podle toho, zdali se Vinklarovi podaří na poslední chvíli sehnat kýžené posily, zejména na post stopera. Zde zatím ohlásil návrat pouze Zdeněk Merta, který Tatranu v minulé sezoně pomohl vykopat postup.

„Uvidíme. Jdeme se o to porvat. Víme, že nejsme v dobré výchozí pozici, zkusíme ale zabrat. Nechceme působit odevzdaným dojmem, věříme, že naše forma se postupně v zimě zlepšila a třeba ji na jaro dobře naladíme,“ uzavřel Zbyněk Vinklar.

Tatran Všechovice

Příchody: Marek Heinz (restart kariéry), Zdeněk Merta (Bělotín), Petr Vanduch (restart kariéry)

Odchody: Jakub Kapusta (Poličná), Jan Kuběna (Baník Ostrava), Tomáš Orava (pracovní povinnosti), Jaroslav Pavela (operace), Petr Plešek (operace)

Přípravné zápasy:

Nový Jičín – Všechovice 3:1

Valašské Meziříčí – Všechovice 4:0

Všechovice – 1. FCV Přerov 1:3

Nedašov – Všechovice 2:1

Všechovice – Lipová (14. 3.)