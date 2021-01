„Bohužel, všechno je jinak. Mysleli jsme, že v lednu už to bude fungovat. Individuální přípravu kluci prodělali už v prosinci, netradičně jsme to posunuli, abychom byli připraveni na společnou fázi. Ale bohužel, všechno teď zatím padá,“ kroutí hlavou trenér divizního Tatranu Petr Zatloukal.

Naordinovat tak hráčům opět musel individuální tréninkové dávky, sobotní souboj s atraktivním třetiligovým soupeřem v Uherském Brodě se z 99 procent také neuskuteční. „To nás hodně mrzí, byl by to kvalitní soupeř,“ hlesl Petr Zatloukal.

Jak to bude s další přípravou a případným přátelským utkáním v sobotu 23. ledna v Kroměříži (od 10 hodin), to je zatím ve hvězdách. Jisté ale je, že Všechovice během zimy neprojdou obměnou kádru.

„My máme dobrý kádr, nechceme nic zásadního měnit. Možná bychom jen přivedli nějaké mladé tváře, které by se do toho mohly dostat postupně. Žádné velké posily ale nechystáme, máme dostatečně kvalitní tým a nechceme do toho vrtat,“ prozradil Petr Zatloukal s tím, že týmu se vyhnuly odchody hráčů. „Za to jsme rádi. Hlavně věříme, že budou všichni zdraví,“ dodal kouč.

Do jarní části divize E by Tatran měl vstoupit v neděli 14. března na půdě Bzence.