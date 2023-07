Doma 29. července na hřiště vyběhnou i tři nové posily, dvě z Nového Jičína, jedna z dorostu Kroměříže. Proti třetiligovým Hranicím to bude pro Tatran svátek, přestože někteří hráči ještě budou na dovolené a další stále na marodce.

„Hranice jsme chtěli jako soupeře v přípravě, ale termínově to nevyšlo. Mají ohromně kvalitní tým, z čeho vybírat, bude to pro nás generálka. Budeme vědět, jak na tom jsme,“ věří všechovický trenér Lubomír Kubica.

Do utkání předkola MOL Cupu zbývá dostatek času, otázkou však zůstává, kdo z marodů Martin Lasovský, Lukáš Lasovský, Dustin Kruse se dokáže dát do kupy. Jestli vůbec někdo. „Bude to pro nás zajímavý soupeř, ale…,“ poukazuje Kubica právě na očekávané absence.

Výkon měl vzestupnou tendenci

Tatran má za sebou turbulentní sezonu. Odchod klíčových hráčů včetně bratří Plešků, brankáře Konečného či Erika Hrabovského s Radkem Gerykem, příchod nových tváří a nevydařený podzim vystřídal povedený závěr sezony.

„Nastala obrovská obměna, odešlo osm hráčů ze základu a my se s tím srovnávali. V zimě byl prostor zapracovat na kondici a herním stylu, který jsme chtěli praktikovat,“ vrátil se Lubomír Kubica k ročníku 2022/23.

„Nemáme adekvátní umělou trávu. Jsme tím trošku limitovaní, takže než jsme se do toho dostali, museli jsme to dohánět v průběhu jara. Ale potrénovali jsme kondičně a kluci postupem času pochopili, co od nich očekáváme a jak se chceme prezentovat,“ pokračoval kouč.

Veřejnost počítá góly a body, ví Kobylík. Chce navázat na úspěch Kozlovic

Závěr měly Všechovice výborný. Vše podtrhl skalp druhého Slavičína a závěrečná výhra nad Přerovem. Tatran by na jaře skončil čtyři body za druhým místem. Celkově bral jedenáctou pozici, přestože to po podzimu vypadalo na boj o záchranu.

„Potěšilo mě, jak se mužstvo prezentovalo, jak se přeměnil týmový duch. Několikrát jsme prohrávali 0:2, tým ale pořád makal a věřil sobě i systému. Byli jsme za to odměněni zajímavými výsledky proti silným soupeřům,“ pochvaluje si Lubomír Kubica.

Dvě posily z Nového Jičína

Je tedy na co navazovat. Všechovice odstartovaly společnou letní přípravu minulý týden, už předtím ale hráči plnili individuální plány.

Není mezi nimi útočník Denis Holub. Někdejší talent ostravského Baníku se nakonec ve všechovickém dresu v divizi neprosadil, štěstí zkusí u nováčka soutěže z Kostelce na Hané.

Akademií Baníku Ostrava ovšem prošla první z posil Tatranu. Z Nového Jičína se do Všechovic přesouvá 21letý křídelník Adam Vahalík.

„V mládeži Baníku měl těžký úraz. Zlomeninu, ze které se dlouho dostával a v určitém období ho to limitovalo. My jsme se ale na něj byli dívat a líbí se nám typologicky a zapadá do systému,“ věří Lubomír Kubica.

Odchází totiž jiný krajní hráč. Dvacetiletý Martin Helešic míří do týmu ambiciózního nováčka krajského přeboru z Bělotína.

To je však poslední odchod. Naopak Všechovice ještě posílí další dva hráči. Druhou akvizicí je bývalý kapitán Nového Jičína, 24letý záložník Marek Staněk. Společně s Vahalíkem se postarali o osm gólů šestého celku divize F.

Třetí akvizicí je 19letý obránce Šimon Kurfürst, který přichází z dorostu SK HS Kroměříž a je z Loukova – do Všechovic to tedy má „co by kamenem dohodil“.

„Hledali jsme typologicky hráče, aby zapadli do našeho systému,“ řekl Kubica k posilám.

Hranice odstartují přípravu bez Mičoly i Marka. Známe první posily

Pracovat musí na defenzivě

A čím by se Všechovice chtěly v nové sezoně prezentovat? „Je na čem pracovat. Co se týče produktivity, patřili jsme ke špičce. Ale v obdržených gólech jsme na tom byli nejhůře z celé soutěže. Na defenzivě chceme týmově zapracovat. Základy tam ale jsou,“ uvědomuje si Kubica.

„Věřím, že body na podzim uděláme, abychom se nemuseli strachovat o záchranu. Přehnané ambice nemáme, abychom hráli o postup nebo do třetího místa. Když budeme hrát v klidném středu, budu rád,“ dodává.

Důležité pro něj tradičně bude, aby jeho tým hrál líbivý fotbal a přitáhl do pěkného areálu ležícího na pomezí tří okresů pěknou diváckou kulisu.

„Zpětná vazba byla dobrá, jezdili na jaře i lidé z okolí, Hranicka, říkali, že hrajeme dobrý fotbal. Chceme na to navázat, aby diváci chodili dál,“ uzavřel Lubomír Kubica.