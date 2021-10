„Jsme spokojeni, že jsme zase uhráli nulu. I když musíme přiznat, že jsme měli i hromadu štěstí, střelci Strání neměli svůj den,“ uznal všechovický kouč Petr Zatloukal.

Tatranu tak stačil jediný gól Adama Hrdličky již z páté minuty.

„Měli jsme i další možnosti, trefili tyčku Gerykem. Mohlo to být 2:0, takto jsme se nakonec k výhře protrápili. Soupeř pak vycítil, že nemá co ztratit. My jsme opravdu hráli na nulu vzadu, což se podařilo i s pomocí gólmana. Konečný zachytal výborně,“ chválil Petr Zatloukal.

Kromě brankáře zasloužil slova uznání i útočník Tomáš Orava, který podruhé v řadě nastoupil na pozici stopera. A podruhé tuto roli zvládl. Fyzické proporce na tento post rozhodně má.

„Moc možností jsme na výběr neměli. Známe ho. Víme, že je nebezpečný dopředu. Ale také dobře čte hru. Připravili jsme jej na to a neměl s tou změnou problém. Je zkušený, ví jak převzít a pohlídat hráče. Také je dobře technicky vybavený, silný a má předpoklady pro tuto pozici,“ vyjmenoval Zatloukal.

Tatran Všechovice – FC Strání 1:0 (1:0)

Branka: 5. Hrdlička.

Rozhodčí: Jahoda – Fabeš, Svoboda. ŽK: Adamčík, Konečný, J. Plešek – Řihák, Čaňo, Moďoroši, Palík, Leskovjan, Sedláček. Diváci: 160.

Všechovice: Konečný – Adamčík (61. Hulman), Orava, Richter, Dluhoš – Geryk, J. Plešek, P. Plešek, Hrdlička – Skácel (61. Hoffmann), Hrabovský (90. Rakovský). Trenér: Petr Zatloukal.