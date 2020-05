Pomáhá mu i hrající asistent Marek Heinz.

„Budu něco jako hrající pravá ruka. Zároveň pořád platí, že určitě nehodlám nikomu z mladých kluků zabírat flek. Když zjistím, že už nemám co nabídnout, a věřím, že to poznám, kdybych byl jen do počtu, tak to na hřišti uzavřu a budu se soustředit na trénování,“ ujistil bronzový medailista z Eura 2004 už dříve v rozhovoru pro Deník.

Kádr nicméně nyní ve Všechovicích po vynuceném konci sezony dávají postupně do kupy. Koronavirová krize nabídla také čas na hledání potřebných posil.

„Některé hráče, kteří by nás mohli posílit, jsme oslovili. Ještě nechci nic prozrazovat, vše je v jednání,“ nechtěl být Petr Zatloukal konkrétní.

Zatímco německá Bundesliga již vyhlíží svůj restart, v nižších soutěžích v Česku se můžeme těšit maximálně na přátelské zápasy. „Vypadá to, že v červnu už by to šlo. Těšíme se na to, až si kluci zase zahrají zápas,“ řekl Zatloukal.

Ve hře byla účast Všechovic na turnaji několika týmů, které si to mohly mezi sebou rozdat v jakémsi formátu letní ligy. „Z toho sešlo, mělo to být v rámci nedohrané sezony, miniturnaj sedmi divizních týmů, ale nedopadlo to,“ prozradil všechovický trenér.

Ten tak jedná o přátelských duelech, ve kterých jeho tým mimo jiné vyzve třeba Valašské Meziříčí či Brodek u Přerova.