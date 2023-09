V rámci šestého kola divize E přivítali fotbalisté Všechovic na svém hřišti celek z Holešova, který byl do té doby znám svou vysokou střeleckou produktivitou. Tentokrát ale dokázal skórovat jen jednou, zatímco domácí celek překonal gólmana Láníka hned dvakrát, přičemž druhá branka přišla z kopačky Davida Bezděka pouhých pár sekund před koncem.

Všechovice. Ilustrační foto | Foto: Foto:Pavel Hrdlička

„Jsme rádi za tři body. Po minulém týdnu, kdy jsme si to prohráli v druhém poločase, kluci ukázali charakter a bojovnost, za něž byli odměněni v posledních sekundách," započal své hodnocení všechovický kouč Lubomír Kubica.

Po bezbrankovém prvním poločase se jako první prosadili hosté, když se v 58. minutě trefil Vilém Gettler. Domácí borci pak ale následně pořádně zapnuli a už po sedmnácti minutách srovnal na 1:1 Radek Skácel. Remízový stav vydržel až do 90. minuty, po které sudí Poláček nastavil další dvě. A když už to vypadalo, že si oba celky skutečně rozdělí po bodu, rozjásal svou přesnou trefou většinu ze 150 příchozích diváků okolo hřiště David Bezděk.

„V prvním poločase jsme spíš vyčkávali, co předvede soupeř, ale šance nebyly žádné. Ve druhém jsme asi pět minut hráli kvůli zranění v deseti a dostali jsme gól. Pak se ale kluci zvedli, soupeře přitlačili do jeho šestnáctky a za snahu byli odměněni dvěma góly. Bylo to vítězství sice se štěstím, ale zasloužené," uzavřel Lubomír Kubica.

Po úspěšném obratu mají Všechovice na svém bodovém kontě osmičku a drží se na devátém místě z šestnácti.

TJ Tatran Všechovice - SFK Elko Holešov 2:1 (0:0)

Branky: 75. Skácel, 90+2. Bezděk - 58. Gettler.

Rozhodčí: Poláček - Gasnárek, Štipčák. ŽK: Paštěka (HOL). Diváci: 150.

Všechovice: Machalický - Richter, Rolinc (59. Cubo), Staněk, Nehyba (59. Skácel), L. Lasovský, Bezděk, Orava, M. Lasovský, Kuchař, Vahalík (61. Kurfürst). Trenér: Lubomír Kubica.

Holešov: Láník - Uhřík, Daněk, Třasoň, Semenyna (83. Hlobil), Gettler (70. Paštěka), Pospíšilík, Kovář, Košák, Miklík, Jadrníček. Trenér: Alois Skácel.