Fotbalisté Všechovic v utkání o šest bodů remizovali na hřišti Skaštic 0:0. V závěru zápasu však přišli o Tomáše Cuba, který viděl červenou kartu a o záchranu budou v dalším utkání bojovat bez něj.

Tatran Všechovice | Foto: Pavel Hrdlička

„Do utkání jsme vstoupili aktivně hned v první a druhé minutě jsme měli obrovské šance. Do pětadvacáté minuty jsme měli čtyři obrovské šance, které jsme bohužel neproměnili. Postupem času se utkání začalo vyrovnávat, z nás vyprchala lehkost. Ve druhém poločase měl soupeř možnosti, standardky, závary. Asi to nebyly takové šance, jaké jsme měli my,“ popisoval průběh trenér Všechovic Zbyněk Vinklar.

Ani jeden tým se však neprosadil, což je v zápasech Všechovic, které mají skóre po 27. kolech 60:60, překvapení. Kouč tak mohl být spokojen, že tým zlepšil defenzivu. Naopak však tentokrát nepálil v ofenzivě.

„Bohužel, nevyužili jsme tlak. Když nedáme branky tak asi zasloužená remíza. Je však pozitivní, že jsme uhráli nulu. Doufám, že na to navážeme v dalších zápasech a pomůže nám to odrazit se k lepším výsledkům,“ věří.

V nastavení však ještě viděl červenou kartu Tomáš Cubo. „Hrubé nesportovní chování, Udeření soupeře loktem do oblasti hrudníku v přerušené hře za použití nepřiměřené síly a následné kopnutí stejného ležícího protihráče do oblasti zad nízkou intenzitou - faulovaný hráč utkání dohrál nezraněn,“ stojí v zápise o utkání.

„Byl tam faul, náš hráč se neudržel, zbytečně oplácel. Byla to klukovina. V takových zápasech se musíme umět udržet. Určitě ho za to nepochválím. Hraje stabilně na pravé obraně, poslední zápasy měl dobré výkony, šel nahoru. Bohužel to tímto zhatil a nepomohl týmu. Je to mladý hráč a může se to stát,“ hodnotil Vinklar.

S bodem však momentálně vzhledem k vývoji v tabulce může být spokojený. „Každý bod se bude počítat. Musíme se nacházet. Když se díváme na tabulku, tak musíme být spokojeni i s bodem. I když po průběhu víme, že kolikrát bychom chtěli víc. Musíme být skromní a pokorní,“ uzavřel Vinklar.

TJ Skaštice - Tatran Všechovice 0:0

Rozhodčí: Svoboda - Rygl, Pavlas. ŽK: Látal, Zavadil, Zůvala - Spurný, Adamčík, Lasovský, Staněk. Diváci: 170.

Všechovice: Spurný - Vahalík (64. Hoffmann), Richter, Cubo, Kuchař, Bezděk, Adamčík, Lasovský (86. Kopecký), Vozák, Staněk, Orava (74. Skácel). Trenér: Zbyněk Vinklar.