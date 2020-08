„Všechovice patří na špici tabulky, líbí se mi jejich fotbal, ale vyhrály za cenu nekorektního posuzování zákroků ze strany rozhodčích. Je mi z toho na nic. Mrzí mě, že soupeři nemůžu víc pogratulovat,“ řekl novosadský kouč. Co vlastně Rostislavu Sobkovi tolik vadilo?

Těsně před rozhodující brankou Tomáše Oravy nesouhlasil s několika výroky sudích, které vedly ke standardní situaci, z níž rozhodující branka padla. Navíc, před gólovým centrem si prý všechovický střelec pomohl postrčením soupeře.

„Nevím, jestli to rozhodčí dělal za umaštěný talíř. Dospělo to k tomu, že domácí kopali o deset standardek víc, my jsme u jedné udělali jedinou chybu, ze které padl gól. Předtím tam ale byly tři pochybení rozhodčích. V tu kritickou minutu jsme měli ze šestnáctky kopat my, ne soupeř,“ postěžoval si Sobek.

Tomáš Orava každopádně využil špatného vyběhnutí jinak skvěle chytajícího gólmana Šarmana a hlavou rozhodl o výhře Všechovic 1:0.

„Vytvořili jsme si územní převahu a měli několik dalších možností. Hosty podržel brankář, soupeře jsme jinak do ničeho nepouštěli. Tomáš Orava měl před zápasem zranění, celý zápas odehrál jen díky naší fyzioterapeutce. Ten gól byl odměnou, naše výhra je spravedlivá,“ řekl trenér Tatranu Petr Zatloukal.

SOBEK: DĚTSKÝ VÝKON OFENZIVY

S tím tak úplně nesouhlasil Rostislav Sobek. „V utkání nám od začátku nic nevycházelo. Odražené míče končily na domácích kopačkách, byli jsme pod tlakem. Defenziva držela za pomocí gólmana. Ofenziva byla špatná, dětský výkon od všech tří hráčů, kteří se na tom podíleli,“ kroutil hlavou kouč. „Takto to vypadá jako zasloužené vítěství Všechovic, ale s tím, jak se do toho ve druhém poločase vložili rozhodčí, tohle nemůžu říct,“ dodal Sobek.

Domácí Všechovice si třetí vítězství ve třetím divizním utkání užívaly. „Vážíme si každého vítězství, tohle bylo hodně cenné, Nové Sady mají dobrou formu a bylo vidět, že předešlé zápasy nebyly náhoda, mají silný tým,“ uznal Petr Zatloukal.

Nové Sady musí pocit křivdy hodit za hlavu, už v sobotu od 16.30 totiž v derby hostí HFK Olomouc. Všechovice v neděli zajíždí do Šumperka.

Tatran Všechovice – FK Nové Sady 1:0 (0:0)

Branka: 82. Orava.

Rozhodčí: Galář – Mrázek, Zapletal. ŽK: Orava, J. Plešek, Hrabovský – Žďánský, Krátký, Rus. Diváci: 280.

Všechovice: Konečný – Geryk, Zezulka, Richter, Dluhoš – P. Plešek – Rolinc (68. Heinz), J. Plešek, Hrdlička – Orava (86. Hrabovský) – Hoffman (88. Nepožitek). Trenér: Petr Zatloukal.

Nové Sady: Šarman – Hirsch, Popelka, Krátký, Kirschbaum – Rus, M. Škrabal – Kovář (71. Zachar), Drábek, T. Škrabal (16. Žďánský) – Marčík (84. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.