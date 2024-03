/AKTUALIZUJEME/ Své třetí jarní kolo odehráli v divizi E fotbalisté Všechovic. Po prohře v Bzenci a domácí výhře nad Rýmařovem nyní přišla další porážka. Svěřenci Zbyňka Vinklara na trávníku třetího Vsetína sice dotahovali statečně, nakonec jim ale tři vstřelené branky nestačily ani na bod.

Všechovice - Vsetín | Foto: Foto:Pavel Hrdlička

Už vstup do zápasu měli lepší Valaši, které nejprve v šesté minutě poslal do vedení Adam Bahounek a ve třinácté jejich náskok zdvojnásobil David Dulík. Dlouho se však z vedení 2:0 neradovali, protože už po čtyřech minutách snížil Šimon Kurfürst. Do konce poločasu už pak žádný další gól nepadl.

Další tři branky pak přítomní diváci viděli v rozmezí 56. a 64. minuty. Na 3:1 zvýšil Dominik Hnilo, poté snížil Daniel Kuchař, aby náskok dvou branek domácím znovu navrátil Vít Mlýnek. Všechovice pak sice znovu vrátil do hry kontaktním gólem Marek Staněk, víc už toho ale svěřenci Zbyňka Vinklara nestihli.

Cementáři vstup do play-out nezvládli. Ze Strakonic odjíždějí s debaklem

Všechovičtí tak v tabulce zůstávají na svých devatenácti bodech, přeskočit je ale ještě bude moci olomoucké HFK, které svůj domácí zápas proti Kostelci na Hané odehraje během dneška. A právě Kostelec přivítají na svém hřišti v příštím kole, které se odehraje v neděli 31. března od 15 hodin.

FC Vsetín - TJ Tatran Všechovice 4:3 (2:1)

Branky: 6. Bahounek, 13. Dulík, 56. Hnilo, 64. Mlýnek - 17. Kurfürst, 59. Kuchař, 73. Staněk.

Rozhodčí: Bodeček - Brezáni, Půček. ŽK: Hamza, Bahounek - Staněk, Kuchař, Lasovský, Vozák. Diváci: 180.

Vsetín: Hamza - Vítek, Dulík, Matyáš, Venený, Strachoň (84. Rodek), V. Mlýnek, M. Mlýnek, Bahounek, Mikuš (58. Pafka), Hnilo (67. T. Mlýnek). Trenér: Lukáš Pazdera.

Všechovice: Jílovec - Kurfürst (32. Bezděk), Richter, Vahalík (46. Orava), Staněk (77. Rolinc), Kuchař, Lasovský (52. Vozák), Hoffmann, Adamčík, Cubo, Skácel (46. Kopecký). Trenér: Zbyněk Vinklar.