Herně sklízely Všechovice chválu, horší to však bylo s hrou dozadu a výsledky. Sledoval jste to?

Ve Valmezu jsem postupně cítil, že bych chtěl zase u něčeho být. U něčeho, co bych mohl více ovlivnit. Ozvaly se Všechovice a neváhal jsem. Mám to blízko, znám dobře prostředí, fanoušky, zázemí, líbí se mi tam. Luboš Kubica tam odvedl v poslední době kus dobré práce. Je na co navázat.

Ano. A musím souhlasit s tím, že směrem dopředu to gradovalo a hlavně poslední zápasy byly dobré. Líbilo se mi to. Ale součinnost celého týmu směrem dozadu, aby se nedostávalo tolik branek, tam to vázlo. Na tom samozřejmě musíme zapracovat. Jinak to ale bylo velice sympatické.

A co třeba rozestavení 3-5-2? Hodláte navázat i na to?

Jsem vyznavačem tohoto rozestavení. Dříve jsem na tři vzadu hrával i v nižší třídě s klukama v Kelči, které jsem trénoval. Nebojím se toho, ale příprava ukáže. Musíme na to mít typologii hráčů. Uvidíme, jak to do sebe zapadne. Ale s tímto systémem také sympatizuji.

Asi narážíte na to, že by měla odejít trojice klíčových hráčů – brankář Machalický, stoper Richter a útočník Orava. Platí to?

No, není to úplně tak. Richter s Oravou měli předjednaná angažmá v Rakousku, která jim však zatím nevyšla. A zatím nevím o tom, že by měli odcházet, normálně se připravují s námi. Machalický chce odejít, ale zatím jsme domluvení, že pokud neseženeme adekvátní náhradu, jaro by odchytal. Ale to se budeme snažit vyřešit.

Jste jinak aktivní na přestupovém trhu? Můžete prozradit nějaká jména?

Oslovil jsem dva mladé kluky z Valašského Meziříčí. Matouše Kopeckého a Vaška Vozáka, kteří nedostávali moc příležitostí, ale potenciál v nich je. Předběžně jsme domluveni, že nám je pustí. Hledáme ještě zmíněného gólmana za Machalického. Taky to vypadá na dlouhodobé zranění Lukáše Lasovského, takže řešíme ještě stopera.

Jak vážné to je v případě Lukáše Lasovského?

Měl přetrvávající zranění, které se až nyní projevilo. Má natržený křížový vaz a něco s meniskem. Bude muset podstoupit operaci a jaro určitě vynechá.

Už jste začali se společnou přípravou. Jak probíhá?

V pondělí a pátky chodíme na silově-dynamické tréninky do hranické Naparie. Pod vedením fitness instruktorky dělají kluci kruháče. Dvakrát týdně, ve středu a ve čtvrtek, se potkáváme ve Všechovicích.

Chystáte nějaké soustředění?

Zkraje února máme na programu soustředění. Od čtvrtka 1. do neděle 4. prosince. Také si pomůžeme vlastními podmínkami, ale budeme odjíždět na hotel do Podhradní Lhoty.

Přípravné zápasy Tatranu Všechovice

Všechovice - Pustá Polom (10.2., 13.00, UT Hranice)

Všechovice - Frýdlant n. O. (17.2., 13.00, UT Hranice)

Všechovice - SK Hranice (24.2., 11.00, UT Hranice)

Kroměříž - Všechovice (3.3., 10.30)