Jednoznačně. Druhá liga se strašně zkvalitnila. Přibyla tři ligová mužstva. K tomu béčko Sparty, které druhým místem jen dokázalo, jak je kvalitní tým. Slavia posílila Vlašim, takže ta je teď vlastně tak trochu jejím béčkem. Vyškov jako nováček se chvíli zabydloval, ale pak měl také velmi dobré výsledky. I proto si toho výsledku po 16 kolech nadstandardně vážíme.

Sportovní ředitel 1.SK Prostějov Ladislav DudíkZdroj: Deník / Miroslav MazalPředseda Jura v minulosti několikrát mluvil o baráži, teď ji máte skoro na dosah.

Pořád ho v tomhle trochu mírním. Ale je dobře známé, že je to jeho sen. Samozřejmě bychom se mu nikdo nebránili. Na druhou stranu víme, na jakém stadionu momentálně hrajeme. Není to úplně komfortní prostředí ani na druhou ligu, natož na první. A dojíždět někam jinam, to je pro mě upřímně utopie. Fotbal se má hrát pro diváky.

Pohnula se nějak záležitost stadionu, o kterém se v Prostějově už nějaký čas mluví?

Můžu prozradit, že studie nového stadionu se kreslí. Přirovnal bych ho třeba k tomu, jaký mají na Slovensku v Senici, nebo u nás třeba v Karviné. Pokud se podaří sehnat peníze, tak by podobný stánek mohl vyrůst i v Prostějově.

Platí, že by to bylo v současné lokalitě „Za Místním nádražím“?

Ano, je to tak. Na bývalém LeRKu nebo Železárnách je ta situace velmi složitá. Jsme tedy ve fázi neustálého budování a rozvoje klubu. Samozřejmě za pomoci města. Proměnili jsme i areál pro mládež na Olympijské ulici. Dokončila se tam před tři čtvrtě rokem nová umělá tráva a zaselo se nové hřiště za halou DDM. Na jaře by tam měla být k dispozici dvě hřiště. Vyřešené je parkování. Je to krásný areál, který je srovnatelný s tréninkovým centrem Sigmy.

Prostějov si zahraje finále Tenisové extraligy. To bude bez diváků

Pojďme zpět k podzimu ve F:NL Začátek sezony se výsledkově moc nepovedl. Nevyděsilo vás to? Že tentokrát se vám nepovede s tolika změnami vypořádat?

Odešlo, nebo vyměnilo se tuším osm hráčů. Až později jsme dobírali ještě Jakuba Urbance s Honzou Schaffartzikem. Věděli jsme, že to může trvat. Na začátek jsme měli Příbram, což měl být těžký soupeř, ale taky mu pak trvalo, než vyhrál znovu, takže možná bylo spíš naším přílišným respektem. Pak jsme jeli na Spartu, kde jsme si dali dva vlastní góly a víc než poločas hráli v deseti. Každopádně jsme nevstoupili do sezony dobře.

Kde jste to obrátili?

Paradoxně nás pak nakopl zápas se Zbrojovkou. Když se podíváme, kde je Zbrojovka dneska, tak je to také velmi cenná výhra, protože pak už prohrála jenom jednou. Přidali jsme pak ještě velmi cenné vítězství třeba ve Vlašimi, se silným soupeřem. Samozřejmě byly i zápasy, které jsme ztratili trochu zbytečně. Třeba venku s Táborskem jsme prohráli po dobrém výkonu. Ani ve Varnsdorfu jsme nehráli špatně i když jsme dostali brzy červenou kartu a hráli jsme v deseti.

Jako jeden z klíčových bodů podzimu se jeví příchod Jana Schaffartzika, souhlasíte?

Jednoznačně souhlasím. Od prvního zápasu, co nastoupil, bylo znát, že je to zkušený borec s ligovými starty. Ostatní se vedle něj uklidnili. Je to další paradox, že s tím naším „dědečkem“ Alešem Schusterem, kterému se klaním po každém zápase, patří ve 73 letech dohromady k nejlepším stoperským dvojicím ve druhé lize. Byl to základ, že nám obrana začala fungovat.

Disciplinárka trestala Sigmu. Pykají klub, Minář i González

K povedeným příchodům patřil určitě i Filip Žák, který nakonec nastřílel 6 gólů.

Fildu sleduji hodně dlouho. V Hodoníně byl trochu z očí, ale do Blanska jsem jezdil hodně. Brali jsme ho jako ofenzivního univerzála, ale počítali s ním spíš na hrot. Odehrál všechny zápasy a patřil k oporám. Myslím, že se nám jeho příchod vyplatil a můžu potvrdit, že se na něj ptají kluby z první ligy.

Úspěšné výsledky s sebou nesou i riziko, že o hráče projeví zájem větší kluby. Bude v Prostějově i v zimě průvan?

Trochu se bojím, že bude. Pravděpodobně nám odejde Filip Mucha, naše opora. Zajímá se o něj Dukla Praha i Teplice. Jsou tam konkrétní nabídky od obou dvou. Pan Jura jako předseda s nimi jedná. Filip si za to, co pro Prostějov odvedl, zaslouží posunout se dál. Ať už do ligy, nebo do klubu jako je Dukla, který by měl mít vzhledem k tradici určitě prvoligové ambice. Budeme si muset poradit a nahradit ho.

Může odejít i někdo další?

Jedna nabídka je na Omaleho. Byl tu zájem i o Filipa Žáka a dokonce i Honzu Schaffartzika. Náznaky byly i ohledně Vasila Kušeje, ale konkrétního neproběhlo prozatím nic.

VIDEO: YouTuber z Prostějova jde do klece MMA, mezi pornohvězdy i rapery

Posily budete opět hledat spíš v nižších soutěžích?

Určitě. Rozhlížíme se, někoho už jsme i kontaktovali, jednáme s kluby, ale je ještě brzy na to, abych mohl prozradit jediné jméno. Stejně tak spolupracujeme i se Sigmou, kde se ještě budeme bavit. Béčko Sigmy však atakuje přední příčky v MSFL, takže to asi bude složitější. Ale uvidíme, jestli budou chtít někoho posunout do druhé ligy už pro jaro. Důležité samozřejmě bude, kdo nás opustí a na kterém postu budeme opravdu potřebovat doplnit.

Jak to bude s hráči, kteří odešli v průběhu podzimu jako Bala, Sus či Milan Kadlec.

Roman Bala se vrací a nastoupí do přípravy 6. ledna. Stejně tak i Martin Sus. Oba dva jsou našimi hráči. Milan Kadlec s námi ukončil smlouvu. Dohodli jsme se s Kozlovicemi, takže zůstane tam.

Kvůli koronaviru jste nakonec museli zrušit soustředění v Chorvatsku.

Měli jsme naplánované týdenní soustředění, ale po zvážení všech okolností jsme se nakonec rozhodli z toho ustoupit. Nemáme celý kádr naočkovaný, navíc nevíme, jak na tom budou hráči, kteří přijdou. Pokud bychom mohli vycestovat jedině s očkovanými, tak by se mohlo stát, že nám bude několik hráčů chybět. To by potom nedávalo smysl. Uvidíme, jestli nějaké soustředění uděláme u nás v Česku, nebo se budeme připravovat jen v Prostějově.