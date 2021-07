Jak se váš přestup do Prostějova rodil?

Pan Jura se mi ozval a měl zájem o spolupráci. Řešili jsme různé věci, jak by to mohlo fungovat a vyšlo z toho, že to dopadlo v Prostějově. Domluvili jsme se na ročním kontraktu.

Údajně jste měl nabídku i z Karviné, co rozhodlo ve prospěch Prostějova?

Nějaké spekulace tam byly, ale já jsem řešil hlavně otázku dojezdu a stěhování a v tomhle ohledu je Prostějov ideální. Usadili jsme se ve Zlíně, žijeme tady čtvrtým rokem a jsme spokojeni.

Jaké další aspekty rozhodly?

Čekáme druhého potomka a máme šestiletého syna, který bude nastupovat do školy. Manželka by to z tohoto pohledu měla těžké a jelikož to už nemusím rvát tolik přes koleno, tak jsme dali hlavy dohromady a našli společnou cestu. Prvořadé bylo, abych se nemusel stěhovat a vzdálenost byla co nejkratší.

Na jiné angažmá z první ligy jste tedy nečekal?

Kdyby přišlo něco tady na Moravě a bylo to konkrétní, tak bych o tom uvažoval, ale kdyby přišla nabídka z Čech, tak bych musel odmítnout.

Hrálo roli, že Prostějov má nyní vysoké ambice?

To je spíše souhra náhod. Rozhodoval jsem také podle jednání, které bylo korektní, rychlé a upřímné. Na to jsem hodně dbal. Vím, že klub má ambice, což mi kluci potvrdili a je to pro mě ještě plus.

Už jste se bavili s trenérem Jarošíkem o vaší roli?

Byl jsem na dvou trénincích. Trenéra znám dobře a něco jsme si řekli, ale nebylo to nic konkrétního. Příprava je ještě dlouhá. Ještě si sedneme a o nějakých věcech si promluvíme.

Prostějov hledal zkušeného hráče, budete zastávat roli takového mentora?

Tyhle informace se ke mně dostaly. Vím, že v Prostějově je ještě Aleš Schuster. Mám nějaké roky a zodpovědnost bude na mně. Jsem tam od toho, abych klukům poradil, hráli jsme co nejlepší fotbal a byli v tabulce nahoře.

Jak na vás na první pohled působí kádr?

Byl jsem celkem překvapený, protože jsou v Prostějově opravdu šikovní hráči. I když jsem neměl čas je více poznat, tak ambice tam jsou vysoké. Nechci nic zakřiknout, ale v minulém ročníku skončili v tabulce na třetím místě a budou to chtít určitě zopakovat. Tomu se tam všechno přizpůsobuje a doufám, že sezona bude úspěšná.

Ještě před přesunem do Prostějova jste trénoval v Kroměříži, to nebyla varianta?

Byla, malinko jsem se rozhodoval, jestli s fotbalem na profesionální úrovni pokračovat, nebo se nějakým způsobem přeorientovat na pofotbalový život. Ale fotbal mi trošku chyběl, chtěl jsem se udržovat a nezakrnět doma na gauči. Dali mi nabídku, jestli bych s nimi nechtěl trénovat a připravovat se, což jsem uvítal, ale po týdnu přišla nabídka z Prostějova.

Na jak dlouho ještě vidíte svoji kariéru?

Chtěl bych hrát co nejdéle to půjde. Zdraví mi slouží a cítím se dobře. Vím, že se to vždycky rozhoduje na hřišti, ale já věřím, že až budu cítit, že na to nemám, tak řeknu sám, že končím. Dokud to jde a zdraví slouží a všechno klape, tak bych chtěl ještě hrát, ale je těžké říct, jak dlouho to ještě bude.

Petr Jiráček



Věk: 35

Post: záložník

Kariéra: Sokolov, Plzeň, Wolfsburg, Hamburg, Sparta, Jablonec, Zlín, Prostějov

Reprezentace: 28 zápasů 3 góly