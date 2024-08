„Upřímně jsem rád, že je jaro za námi a začínáme od znovu, protože zimní příprava nebyla dobrá a na jaře jsme měli spoustu zranění, hráči tomu nedávali sto procent a přesto vyhrávali - stačilo nám na jaře opravdu málo. Jsem ale rád, že tohle si všichni v týmu uvědomují a že opět přepnuli na jiný level - k tomu nám ale samozřejmě pomohl příchod nových hráčů a zdravá konkurence,“ hodnotí Jan Březík.

Do nové sezony tak půjde tým pod jeho velením s trošku obměněným kádrem. Zatím klub hlásí tři odchody. Tomáš Pobořil, který však sám skončil už v průběhu jara, zamířil do Dukly Hranice. Ofenzivní Lukáš Kovařík pak míří na hostování zpět do Lipníku nad Bečvou a kapitán Lukáš Vrána ukončil kariéru. „Je to ale asi už po čtrnácté, tak uvidíme, jak to s ním bude,“ komentoval trenér.

Příchody pak hlásí Bělotín z divize. Ze Všechovic dorazil Tomáš Richter, z Nových Sadů pak Rostislav Sobek mladší. Z devatenáctky Hranic obléknou dres Sokolu Vojtěch Pečeňa a Richard Kubeša.

„Navázat na uplynulou sezonu bude velmi těžké, ale nejsme pod tlakem, nemáme postupové ambice a věřím, že budeme hrát kvalitní fotbal. Chceme hrát v horní polovině tabulky. Loni jsem měl osobní cíl padesát bodů, nakonec jsme ho výrazně překonali. Víme, že letos bude úroveň brutální a do sezony jdeme s pokorou. Věřím, že budeme silní, ale to bude většina týmů,“ hlásí Březík.

V přípravě Bělotín padl v Kvasicích, poradil si s devatenáctkou Hranic i Opatovicemi. Nováček Pečeňa se trefil celkem šestkrát, Richter pětrkát.

„Příprava je krátká, ale kluci chtějí makat a jsem zatím s přípravou, až na výjimky, velmi spokojený. Přeji si, aby se nám vyhýbala zranění. Těžší to bude hlavně kvůli obrovské kvalitě hráčů a týmů, které budou v krajském přeboru působit, máme těžký los a je to výzva. Jedná se, s největší pravděpodobností, o moji poslední sezonu v Bělotíně, tak doufám, že se dožiju jara,“ uzavřel Jan Březík. První duel odehraje Bělotín v neděli na půdě nováčka Velké Bystřice (17.00).