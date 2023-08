Přes ne zrovna ideální podmínky travnatého školního hřiště to ale hegemonovi posledního ročníku I. A třídy v přípravě střílelo. S Jakubčovicemi z toho byla remíza 4:4, s Odrami výhra 6:1 a Morkovice skolil Sokol poměrem 6:2.

„Poslední přípravný zápas s Morkovicemi už měl parametry. Byl to kvalitní soupeř, to už se mi líbilo, věřím, že se od toho odpíchneme. Celkově ale naše příprava nebyla ideální,“ zopakoval Jan Březík.

Dva góly Morkovicím vstřelila největší letní posila Bělotína. Z třetiligových Hranic přichází 27letý ofenzivní hráč Jakub Marek. Ten pod trenérem Matějkou v MSFL nedostával tolik prostoru, na kolik byl zvyklý v divizi, kde v postupové sezoně SK nastřílel pět branek a třeba v ročníku 2018/2019 jich nasázel hned 22.

„Věřím, že je hladový. Poslední rok toho moc neodehrál. Co jsme se bavili, je natěšený a věřím, že i gólový. V posledním zápase dal kromě dvou gólů asi čtyři tyčky,“ pousmál se bělotínský kouč.

Jakub Marek v dresu SK Hranice v utkání MSFL.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Celkem pět posil

Cílem Bělotína po postupu bylo také omlazení kádru, což se povedlo díky spolupráci s SK Hranice. Z dorostu Hranic se tak do krajského přeboru přesunuli 18letí křídelníci Robin Stryk a Tomáš Pobořil se stejně starým stoperem Patrikem Vybíralem.

První jmenovaný už za sebou má i premiéru v MSFL, Vybíral by měl sbírat zkušenosti vedle 38letého divizí ošlehaného stopera Martina Krále.

„Chtěl bych poděkovat Hranicím za to, jak ti kluci byli fyzicky připraveni. Je to práce hlavně Honzy Jursíka, který je trénoval,“ pochvaluje si Jan Březík, který sám v hranické mládeži nové bělotínské akvizice koučoval.

„Nechci říkat, že přišli kvůli mně, ale známe se dlouho. Patrik Vybíral měl nabídku ze Všechovic a jsem moc rád, že se rozhodl pro nás,“ doplnil trenér.

Pátou a rozhodně ne nezajímavou posilou Bělotína je Martin Helešic. Dvacetiletý střední záložník nebo křídelník přišel z divizních Všechovic, kde hrával poměrně pravidelně.

Odešlo třicet gólů

Jak už jsme zmínili, hlavní ztrátou je pro Bělotín návrat šutéra Lukáše Kovaříka do Lipníka nad Bečvou.

„Sdělil, že by stíhal jeden, maximálně dva tréninky. Sám asi cítil, že v konkurenci, která bude, by to měl složité. A on by chtěl hrát. Jsme ale domluvení, že v zimě nebo v létě se vrátí na přípravu. Záleží jen na něm, my jsme s ním byli spokojení,“ řekl Jan Březík.

Třicetigólový odchod by měl vyvážit zmíněný příchod Jakuba Marka, do I. A třídy nicméně odchází ještě jedno jméno. Stoper Pavel Kubeša bude s Kovaříkem pomáhat Lipníku nad Bečvou do vyšších pater tabulky. Ještě během jara pak odešel zkušený středopolař Tomáš Kus za Milanem Barošem do Vigantic, kde už dříve působil.

„Klíčové hráče jsme udrželi. Martin Král měl nabídku z Rakouska a Pavel Šišlák z Všechovic. Jsem rád, že kluci s námi chtějí zůstat, i když asi měli lepší nabídky,“ myslí si Jan Březík.

Tvůrce hry Pavel Šišlák ovšem na konci jara laboroval se zraněními a je otázkou jak připraven je na start jara. Jinak by měl být bělotínský kádr zdravotně v pořádku.

„Problém by mohl být spíš v tom, jestli se sejdeme. Když budeme kompletní, budeme hrát dobrý fotbal,“ věří Březík. „Chceme zapracovat mladé kluky. Naším cílem je, aby se během sezony dostali do základní sestavy. Doufám, že budeme ze spolupráce s Hranicemi těžit i do budoucna,“ doplnil lodivod.

Pavel Šišlák (zde ještě v dresu divizního Přerova) v Bělotíně zůstává.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Černý kůň? Spíš skromné cíle

Přestože by posílený Bělotín po úspěších v náročné B skupině mohl být klidně pasován do role černého koně celé soutěže, nemá v nováčkovské sezoně v krajském přeboru přehnané ambice.

„Věřím tomu, že když budeme kompletní, budeme hrát klidný střed tabulky. Nemyslím si, že budeme pod tlakem jako v minulé sezoně. Budeme mít klid na to, aby mladí kluci dostali šanci,“ očekává Jan Březík. „Myslím si, že nahoře budou hrát Medlov, Čechovice a Želatovice.“

Hodně napovědět mohou už první dvě kola. Doma se poprvé Bělotín představí v sobotu 12. srpna, kdy v 17 hodin přivítá Určice. Premiéra čeká Sokol už tuto neděli na půdě dalšího nováčka z Postřelmova.

„Co mám informace, Postřelmov hodně posílil, nečeká nás nic jednoduchého. Přiznám se, že ještě nemám jasno ohledně sestavy. Chtěli bychom tam ale neprohrát, doma pak máme Určice. Potřebujeme chytit začátek, z prvních dvou kol chceme čtyři body,“ uzavřel Jan Březík.

