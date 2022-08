Hned čtyři ústecké opory totiž zamířily do 12 kilometrů vzdálené vesnice na Hranicku. To ale není vše, bělotínský Sokol získal i bývalého kapitána divizních Kozlovic nebo jednoho z nejlepších střelců napříč krajskými soutěžemi posledních let.

„Nejdůležitější teď je udělat partu, dát to do kupy. Ale s posílením jsme spokojeni,“ pochvaluje si trenér Bělotína Jan Březík.

Aby také ne. K dispozici má už nyní kádr, který by z fleku mohl hrát krajský přebor. Z Ústí přišli tahouni krajského vicemistra – na levou stranu Marek Vyka, do útoku Pavel Zagol, do zálohy Patrik Sencovici a Radim Žingor.

„Dva z těch kluků jsou z Bělotína Radim Žingor a Marek Vyka. Šlo o dlouhodobější záležitost, kluci ale dříve říkali, že nikdy neodejdou z Ústí. Avšak dopadlo to tak, jak to dopadlo. K tomu se nabalili Zagi a Senci,“ nastínil Jan Březík. „Měli dobrou partu, chtěli to udržet. Není to tak, že by Bělotín vybral Ústí. Ti kluci by stejně šli jinam,“ doplnil.

Pravdou je, že velkou měrou k tomu přispěl Radim Žingor starší. „Má v tom prsty hlavně on. Jednal s nimi a přesvědčil je o tom, že nemá smysl končit kariéru, protože kluci byli nalomeni, jestli vůbec budou hrát ještě fotbal,“ prozradil Březík.

Žingor v minulosti vytáhl Ústí coby trenér až do divize a v posledních sezonách působil spíše v roli sportovního manažera, kterou by nově měl zastávat právě v Bělotíně, kde je doma.

„Na podzim 2022 jsem si plánoval fotbalovou přestávku. Popravdě řečeno, měl jsem toho plné zuby. V situaci, která v Ústí byla, už jsem se ani nedohadoval na schůzích a říkal, že vedení má prostě svou pravdu a my zase svou. Nakonec jsem se rozhodl pokračovat a jít za lidmi, kterým důvěřuji,“ řekl Žingor v rozhovoru pro Deník.

Dalším na I. A třídu hvězdným přestupem je příchod útočníka Lukáše Kovaříka. Ten dával v minulých sezonách jeden gól za druhým v Lipníku nad Bečvou, odkud jej lákaly i divizní kluby v čele s Přerovem. Marně. Dlouho se to nedařilo ani Bělotínu.

„Reagovali jsme na článek Deníku s Markem Macháčkem, který nám v podstatě přes noviny sdělil, že jde do Přerova nebo Brodku. Nechtěli jsme čekat, jestli se k nám připojí, nebo ne, tak jsme reagovali. Ale Koviho jsme chtěli už dva nebo tři roky. Teď nastala ta správná chvíle,“ věří Jan Březík.

Velké jméno a zkušenosti přichází také do středu defenzivy. Bývalá opora a kapitán divizních Kozlovic Martin Král sice avizoval v zimě konec kariéry, na trávník se ale na podzim vrátí.

„Měl půlroční pauzu. V únoru nebo v březnu jsme ale už byli domluvení, že bude u nás, reagovali jsme na problémy v obraně,“ poodhalil bělotínský trenér.

„Odchody by měly být pak jen dva Tomáš Janíček do Jeseníku nad Odrou a brankář David Nejedlý do Ústí,“ řekl Žingor.

Co to muselo stát?

Nabízí se pochopitelně otázka, kde bere TJ Sokol Bělotín na takové posily finance. Podle Březíka je ale doba, kdy klub hráčům platil pěkné peníze, dávno pryč. „Nemají ani standardní podmínky. Pokud by zůstali v Ústí, myslím si, že by měli lepší podmínky. My máme za vítězství peníze do kabiny. Jediné vynaložené finance jsou na volné přestupy,“ pověděl trenér.

Volné přestupy pochopitelně něco stojí, výhodou však je, že klub nemusí pravidelně řešit hostování, za které i tak musí platit.

„Je to pro nás výhodnější, než každý půlrok platit osm nebo deset tisíc. Teď zaplatíme dvacet za přestup a máme kluky, kteří v Bělotíně můžou hrát sedm, deset let,“ vysvětlil Jan Březík.

Chceme v kraji vyplnit mezeru

Sečteno, podtrženo. Bělotín by s velkou pravděpodobností s takovým kádrem hrál v horních patrech krajského přeboru, favorit na triumf v B skupině I. A třídy je tedy pro nový ročník jasně daný.

„Ambice jsou už deset let postupové. Jednou nám to stopl covid, pak se rozpadla obrana, když nám loni odešli oba stopeři. Určitě chceme hrát o první flek,“ potvrdil Jan Březík.

„Kraj teď v hranickém regionu není. Chtěli bychom mezeru vyplnit i proto, abychom navázali spolupráci s Hranicemi, protože přeci jen, I. A třída a MSFL je velký výkonnostní skok,“ myslí si lodivod.