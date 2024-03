Na jaře to ale bude pro tým Jana Březíka šichta. „Skončili nám Helešic, Hrazdil, Michal Král a Novosad. Naopak jsme měli zájem o Navrátila z Beňova, ale není šance se domluvit s jeho klubem, i když má zájem u nás působit. Budeme muset počkat na letní přestupové období a budeme sledovat také devatenáctku Hranice. Věřím, že v létě se k nám někteří hráči připojí,“ prozradil trenér Bělotína Jan Březík.

Vypadá to, že nevyšla ani druhá posila. „Kromě Navrátila jsme měli zájem i o druhého hráče do ofenzivy, ale ten to zabalil po prvním tréninku a je v podstatě nezvěstný,“ kroutí hlavou kouč.

Aby toho nebylo málo, tak se mu v průběhu přípravy zranil Vyka, který ale už v generálce dával gól. Mimo jsou však další hráči. „Potýkali jsme se se zlomeným nosem, otřesem mozku, nataženými svaly, zlomenou zánártní kůstkou a v podstatě žádný zápas jsme neodehráli v alespoň trochu optimálním složení. Teď je zdravotní stav týmu špatný a museli jsme si vytáhnout dva hráče ročníku 2007 z dorostu. Pokud budou pracovat, určitě dostanou šanci. Věřím ale, že do měsíce se všichni vrátí a budeme postupně kompletní,“ doufá Březík.

Tým absolvoval také soustředění ve Viganticích, s ním ale příliš spokojenost nepanuje. „Zřejmě poslední soustředění na delší dobu – ze stran hráčů nebyl takový zájem a nebudeme nikoho přemlouvat. Stojí nás to čas i peníze. Všem, kteří jeli, moc děkuji, odedřeli to za ostatní a šli na morál – bylo to pro ně velmi náročné,“ okomentoval Březík.

I tak si tým připsal jeden divizní skalp, když porazil Kostelec na Hané 2:0. „První poločas s Kostelcem byl velmi dobrý, myslím, že jsme byli lepším týmem a měli více šancí. Ve druhé půli dostali šanci kluci z lavičky a kvalita šla dolů – naopak Kostelec se zvedl a měl několik tutovek, které neproměnil. Jinak pro mě ale výsledky v přípravě nejsou důležité, zajímá mě nasazení a hra,“ popisoval kouč.

Jeho tým prohrál akorát na úvod s Přerovem, poté si poradil s Viganticemi, Jakubčovicemi, Slovanem Ostrava a v generálce těsně porazil Hlubočky 4:3. „První poločas mohl skončit klidně 5:0, ale to, co jsme neproměnili, bylo až neuvěřitelné a navíc jsme soupeři darovali penaltu.. Druhý poločas bohužel kopíroval ten první – šancí již nebylo tolik, ale chyb v přechodové fázi, zakončení i v obraně bylo více než dost,“ uznal Březík.

Ač Bělotín vstupuje do jarní části krajského přeboru z druhého místa, vysoké cíle nevyhlašuje. „Chceme hrát kvalitní ofenzivní fotbal a posbírat co nejvíce bodů,“ uzavřel.