„Včera na hřišti leželo pět centimetrů sněhu. Měli jsme strach, jak to bude vypadat, podle předpovědi mělo pršet od rána do začátku zápasu. Naštěstí se to nestalo. Hřiště je v perfektním stavu,“ vysvětloval před zápasem sekretář Čechovic Petr Klimeš.

Nový seriál "Derby přes kopec"

Už tento týden pro vás chystáme úvodní díl seriálu Derby přes kopec, který přiblíží kouzlo těch nejzajímavějších bitev z nejnižších soutěží. První díl jsme natáčeli právě v Čechovicích!

Došlo k nedorozumění

„Bavili jsme se s Kostelcem i sekretářem Krajského fotbalového svazu o tom, co musíme udělat pro to, abychom zrušili zápas. A tak došlo k nedorozumění. Pan sekretář si myslel, že jsme utkání zrušili. Kostelec s tím ale nesouhlasil,“ uvedl na pravou míru Klimeš.

Takže žádný odklad, hrát se nakonec mělo. Jenže obsazení rozhodčích bylo nešťastně zrušeno a sudí tak na předměstí Prostějova museli shánět na poslední chvíli. Povedlo se, na výkop si však fanoušci museli počkat do 16 hodin. Stejně jako hráči, kteří byli „ready“ před půlhodinou.

„Bylo to trošku složitější, ale v těchto amatérských soutěžích to takový problém není. Hráči se nedostávají do extrémního tempa, aby byli na první minutu nachystaní v tepové frekvenci, kterou mají mít. Je to pro ně odpočinek, dají si v šatně nějaké ovoce, někteří cigárko, aby si trošku vyčistili hlavu,“ pousmál se trenér hostů z Kostelce Lubomír Keluc.

První půlka pro Kostelec

A jeho borci vstoupili do zápasu skutečně lépe naladěni. Zaslouženě šli v prvním poločase do vedení, po dlouhém autovém vhazování se prosadil Dominik Hruban, který ještě v dorostu kopal za Čechovice.

Že jde o derby a nehraje se v rukavičkách, připomnělo několik tvrdších zákroků. Jeden z nich odnesl čechovický Jan Veselý, který musel kvůli zranění v závěru první půle střídat.

„Při troše dobré vůle mohl pan rozhodčí vyloučit v první půli hráče hostů, který roztrhl kopačkou nárt našeho hráče. Tekla mu z toho krev, před poločasem už to nešlo. Doufám, že to bude jen povrchové zranění na šití,“ postěžoval si domácí kouč Lukáš Koláček.

Jeho tým po změně stran přeci jen byl aktivnější a se stupňujícím se deštěm srovnal. V 63. minutě dopravil míč do sítě Tomáš Novák.

„Je to derby, kluci se navzájem znají, trenéři taky. Je to o tom, kdo udělá zásadní individuální chybu. Soupeř vytvořil tři, my jsme využili jednu. Chyby jsme udělali dvě, soupeř jednu potrestal. Takže v podstatě zasloužená remíza, i když si myslím, že jsme měli dát gól na 2:0. Na 25 minut ve druhém poločase jsme vypadli z role,“ mrzelo hostujícího lodivoda Lubomíra Keluce.

Ohlasy z KP: Csaplárova past a dvě červené v Medlově, Poslední Lutín vyhrál

Červená? Lakomý bude potrestán

Také on měl po zápase důvod ke strachu o zdraví svých hráčů. Závěr utkání byl ve znamení červené karty pro domácího Tomáše Lakomého.

„Ten zákrok mi hlava nebere, je to nesmysl. Pokud by trefil našeho hráče, má obě nohy zlomené. Protože je lehký a v souboji nadskočil, v uvozovkách se nic nestalo. Ale do fotbalu tohle nepatří. Hráč by měl sklopit uši a nehecovat to,“ kroutil hlavou Lubomír Keluc.

„Po zásluze, bez diskuze, zbytečně tam někde na půli soupeře zajížděl, bude potrestán. To si vyhodnotíme interně,“ okomentoval druhou žlutou kartu pro Lakomého čechovický trenér Koláček. „Remíza jinak zasloužená, ale chtěli jsme doma vyhrát. Bereme to jako ztrátu dvou bodů,“ uzavřel.

Souboj táty a syna v bráně, domácího Marka Hradečného s kosteleckým Janem Vítkem, tak stejně jako na podzim skončil dělbou bodů a nejspokojenější tak mohla být Markova maminka a manželka Jana Vítka.

„Večeři dostanou oba,“ usmívala se po zápase paní Vítková.

TJ Sokol Čechovice – FC Kostelec na Hané 1:1 (0:1)

Branky: 63. Novák – 22. Hruban.

Rozhodčí: Petrásek – Látal, Bilík. ŽK: Studený, Hanák – Skalník, Hruban, Abrahám. ČK: 91. Lakomý (Čechovice, po 2. ŽK). Diváci: 386.

Čechovice: Hradečný – Zelina, Lakomý, Veselý (42. Walter), Novák (86. Jurníček), Halouzka, Muzikant (81. Kopečný), Zatloukal (81. Kadlec), Jašíček (86. Haluza), Hanák, Studený. Trenér: Koláček.

Kostelec na Hané: Vítek – Prokop, Grulich (46. Abrahám), Hruban, Lužný, Preisler, Skalník, Škrabal, Fajstl, Ondroušek, Pavlíček. Trenér: Keluc.