„Naším cílem bylo páté místo. Kdybychom vyhráli poslední zápas s Lipovou, tak by se to povedlo, ale utkání nedopadlo, tak jsme malinko zklamaní. Ale víme, kde jsme body ztratili,“ hodnotil podzimní část jeden z trenérů Brodku Rudolf Pola.

Společně s Dušanem Kožuchem přebrali tým v létě a museli tvořit nový tým, který se oproti minulému ročníku po odchodu kouče Davida Chudy hodně proměnil. „Na začátku sezony nás bylo málo, hráče jsme hledali a kádr vznikal od nuly. Myslím, že je nakonec sedmé místo fér,“ uznal Pola.

Brodek potěšil své fanoušky hlavně v domácích zápasech. Z osmi jich dokázal hned šest vyhrát. Ale venku to bylo úplně naopak. Sedm zápasů a jen tři získané body.

Kouč Zábřehu: Musíme si říct, co dál. Někteří si myslí, že budou hrát pořád

„Doma hrajeme dobře. Přijde mi, že jsou kluci lépe nachystaní a více nahecovaní. Snažíme se je nutit od začátku do vysokého presinku. To chceme hrát i venku a řekl bych, že jsme sedmdesát procent zápasů lepší, ale vždycky máme nějaký výpadek, během kterého nás soupeř potrestá. Dostaneme góly nebo nedáme šance a začneme se bát o výsledek. Řekl bych, že to je o psychice a disciplíně. Těžko se to popisuje, ale na tréninku to neustále řešíme,“ hledal důvody Pola.

„Musíme se zamyslet, proč jsou tam takové výkyvy, které nás stojí body. Ale jsme na začátku budování kádru. Celkově jsem spokojený, že až na dva zápasy jsme hráli herně dobře,“ pokračoval.

A ač přivezl Brodek z venku jen tři body, dokázal jako jediný tým z celé soutěže obrat lídra z Medlova. Navíc na jeho hřišti po remíze 1:1. „Je to pro nás zlatý bod. Víme, jak zápas vypadal. První poločas byl vyrovnaný, ale ve druhém jsme to dotáhli na remízu díky brankáři, který měl den a také díky tomu, že měl Medlov den blbec,“ uznal čerstvý mistr 1. ligy Malého fotbalu Olomouc s týmem RK Kafki.

Brodek navíc sehrává hodně gólové zápasy. Má skóre 34:31. „Jsou to divácky atraktivní zápasy. Přesto si myslím, že nás kolikrát trápí koncovka. Předfinální fáze je dobrá, ale ve finální jsou kluci zbrklí. Hlavně venku,“ říká Pola.

Týmu chybí také střelec. Nejlepším kanonýrem je sedmigólový pravý záložník Petr Bundil. „Jinak máme ale góly rozložené mezi všechny hráče. Navíc hrajeme bez útočníka, kde nastupuje střední záložník. Chybí nám zabiják do vápna. Příliš se střelecky nedaří ani kapitánovi Bučkovi, který přišel z divize a dal jediný gól. Přitom měl k dispozici penaltu a asi osm tutových šancí,“ glosoval kouč.

OBRAZEM: Olomouc zažila postup repre, choreo i mexickou vlnu. Najdete se?

A defenziva, která inkasuje v průměru více než dva góly na utkání? „Je to o tom, že se snažíme hrát útočně a chceme to i po obráncích,“ říká jasně.

V zimě se pak dá čekat, že v týmu pár pohybů nastane. „Spolupracujeme s Viktorkou Přerov a tři kluci, kteří jsou u nás na hostování, tak ukázali, že mají na to, aby se porvali o divizi, takže tam nastoupí do přípravy. Jinak jsme se všemi hráči mluvili a chtějí pokračovat. Věříme, že tým udržíme, protože jej nechceme tvořit znovu od začátku jako v létě. Kabina navíc funguje. Samozřejmě ale máme rozjednané nějaké hráče, kteří by nás mohli posílit. Věřím, že se porveme o top pětku,“ uzavřel Rudolf Pola. Na pátou Lipovou ztrácí Brodek po polovině soutěže čtyři body.