„S podzimem jsme velmi spokojeni. Asi nikdo nečekal, že bychom byli v tabulce tak vysoko,“ hodnotil trenér Bělotína Jan Březík. A napovídají tomu také prémie vypsané za umístění v tabulce po půl sezoně. „Kluci nějaké vypsané měli a vedení se trošku zapotilo. Věřím, že v zimě bude trošku opatrnější,“ pousmál se Březík.

V minulé sezoně dokázal Bělotín jasně opanovat I. A třídu, skupinu B, nyní na své výkony navázal. „Je to zásluha kvality a šířky kádru. Máme kvalitní zázemí, za což lidem, co se o to starají, děkuji. Největší zásluhu ale mají hráči, kteří vytvořili skvělou atmosféru v kabině, se kterou souvisí účast na trénincích a to, jak pracují,“ je spokojený kouč.

Bělotín si navíc vytvořil z domácího hřiště takovou tvrz. V minulé sezoně na něm neztratil v třinácti duelech ani bod, tentokrát přidal dalších sedm. Dvacet zápasů slavili před svými fanoušky pouze výhry. Naposledy je dokázal porazit 11. června 2022 Lipník nad Bečvou, ale až na penalty. Tři body naposledy odvezl z Bělotína nyní již účastník divize Kostelec na Hané 26. března 2022.

„kluci si doma věří a naopak mám pocit, že soupeři mají velký respekt. Jsme rádi za tuhle bilanci, ale každá série jednou končí a není to pro nás úplně důležité. Chceme hlavně hrát dobrý fotbal, bavit diváky a dávat spoustu gólů,“ říká Březík. „Trošku mě překvapil rozdíl mezi kvalitou týmů z vrchu a spodku tabulky. A jednoznačně mě překvapilo postavení Zábřehu v tabulce po podzimu, protože to byl nejlepší tým, který u nás hrál – minimálně první poločas. Chtěl bych tímto podpořit trenéra Opravila a věřím, že na jaře půjdou tabulkou nahoru,“ pokračoval Březík.

Jeho tým sice nastřílel druhý nejvyšší počet branek (40). Ale ryzí kanonýr mu chybí. Nejvíce branek dal Jakub Marek, který jich má sedm. Hned za ním jsou o gól Patrik Sencovici a Martin Král.

„Asi se od Kuby čekalo trošku více branek, ale bylo vidět, že si zvyká na nový tým. Navíc nebyl úplně v pohodě, protože poslední rok skoro nehrál. Věřím, že na jaře ukáže ty fantastické věci, které má na tréninku a pomůže nám ještě více,“ doufá trenér.

Situaci na hrotu útoku nevyřešil ani návrat Lukáše Kováříka, který v minulé sezoně pomohl vykopat postup, ale pak se vrátil do Lipníku nad Bečvou, odkud ale zamířil v září opět do Bělotína.

„Je ale pravda, že nám hroťák chybí. A omlouvám se Kovymu, ale ani on není hroťák, i když si to pořád myslí,“ pousmál se Březík a dodává: „Jsme nahoře moc hodní a někdy je to samozřejmě na škodu, ale i tak máme do ofenzivy velmi šikovné hráče. V podstatě až na Radima Žingora ten gól může dát každý.“

Po posledním zápase dostali hráči Bělotína volno a znovu se sejdou 23. ledna. „Trošku mám strach, v jakém stavu je najdeme. Bude náročné se do toho zase dostat, ale bez toho to nejde. Budou mít nějakou individuální přípravu a čeká nás také soustředění ve Viganticích, nastínil plán Březík. Právě s Viganticemi, Přerovem, Jakubčovicemi, Kostelcem na Hané a Hlubočkami změří Bělotín síly a bude se tak chystat na stíhací jízdu za prvním Medlovem.

„První místo ale neřešíme. Není pro nás důležité. Pro Bělotín je to historická sezona a chceme být kvalitním a dlouhodobým účastníkem krajského přeboru. Divize aktuálně není téma,“ prozradil kouč.

V kádru i tak nastanou změny. „Budou odchody, ale nejprve to musím oznámit hráčů, kterých se to týká. Nějaká jména řešíme, ale přiznám se, že nás nic netlačí a není to pro nás úplně priorita,“ uzavřel Březík.