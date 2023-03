Hlavní problém klubu, který kdysi těžil ze spolupráce s místní vojenskou posádkou či olomouckou Sigmou, je v nedostatku hráčů.

„V první polovině sezony to bylo to samé. Ke konci podzimu už jsme se, dá se říct, na tréninku nescházeli. Na to se bohužel navázalo i v přípravě,“ říká Roman Zavadil. „Do toho odešli nebo skončili dva, tři klíčoví hráči ze základní sestavy,“ zmínil.

Nejcitelnější byl pro mužský A-tým odchod střelce Lukáše Kovaříka. Útočník, o kterého měl dlouhodobě zájem i divizní Přerov, sázel v soutěži jeden gól za druhým. Letos má na kontě 15 branek, už ale v dresu konkurenčního Bělotína.

„Museli jsme si zvyknout, že to najednou nebude stát na jednom hráči. Co si budeme povídat, Lukáš Kovařík je rozdílový hráč. Vždycky byl a kam přijde, tam i většinou bude. Musíme si zvykat na hru bez něj,“ jmenuje kouč další faktor nepovedené sezony.

„Musíme to rozvrstvit na další hráče a hrát úplně jiný systém hry. To je kámen úrazu. Rád bych to na tréninku rozvíjel, ale nemůžu, když mi přijde šest lidí. Je to začarovaný kruh,“ vrátil se Zavadil k hlavnímu jádru problému.

Lipník je osmitisícové město. Zdálo by se tedy, že by zde mohl růst dostatek fotbalistů (nejen) pro kvalitní krajskou soutěž. Jenže v regionu je velká konkurence a Spartak momentálně musí ustupovat ambiciózním vesnickým celkům.

„My nemáme kde brát. Dorost byl teď v Lipníku obnoven po třech nebo čtyřech letech. Z tohoto hlediska muži musí spoléhat na to, že hráče přivedeme. Buď je musíme koupit, nebo nalákat na nějaké kamarádské vztahy třeba s hráči, které tady už máme,“ vysvětluje Roman Zavadil.

S nedostatkem plejerů se ostatně potýkají v nižších soutěžích po celé republice.

A cíle klubu kromě záchrany? „Rádi bychom navázali tak, abychom byli herně schopní do následující sezony. Ať už spadneme, nebo zůstaneme v I. A třídě,“ řekl Roman Zavadil.

Do I. B třídy Lipník spadl v roce 2017, následoval okamžitý návrat o úroveň výše. Tentokrát by z toho i vzhledem k chystané revoluci ve strukturách nižších soutěží mohl během pár let být pád až na úroveň okresu, což by si nikdo z lipnických fanoušků pochopitelně nepřál.

