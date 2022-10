Lídři z Čechovic si postupem času na hřišti vytvořili viditelnou herní převahu, kterou se jim podařilo brzy dost výrazně přenést i do skóre. A postarali se o to Filip Halouzka s Jakubem Šolínem. První jmenovaný zamířil do Šarmanovy sítě ve 30. a 34. minutě a ten druhý pak tři minuty před přestávkou. Po půli tak svítilo na světelné tabuli vševypovídající skóre 3:0.

I po přestávce pak domácí pokračovali ve své převaze a v 58. minutě docílili dalšího míče v brodecké bráně, o což se postaral kapitán Jan Walter. Potom však jejich aktivita ustala a za deset minut snížil Jan Kudlička.

Krajský přebor na VIDEU! Podívejte se na akce a góly 9. kola

„Z naší strany to byl katastrofální výkon. Do dvacáté minuty to bylo dobré a soupeře jsme přehrávali. Šance jsme ale neproměnili. Soupeř se pak dostal do tlaku, který korunoval gólem. My jsme pak už byli vypnutí a hráli jsme katastrofálně až do 60. minuty, kdy soupeř utekl do vedení 4:0," hodnotil utkání zjevně podrážděný brodecký lodivod David Chuda.

Hosté pak byli po zbytek zápasu lepší a nebyli úplně daleko dalšího snížení. To ale nepřišlo, a tak vyšli po šesti zápasech bodově naprázdno.

„Utkání bylo z naší strany dobře odpracováno. V první půli jsme využili nabídnuté příležitosti. Byly tam sice některé spekulativní momenty na obou stranách, ale chyby dělají všichni, i rozhodčí. K fotbalu to patří," pokračoval Koláček.

„V poslední půlhodině jsme se probrali a vytvořili si šance. Z těch jsme ale skórovali jenom jednou, takže zasloužená prohra. Ke klukům budu muset mít důrazný proslov," doplnil jej Chuda.

Sigma skolila Slavii po sedmi letech! Sedm tisíc diváků vidělo dvě krásné trefy

Čechovičtí si připsali další důležité tři body, které je udržely na špici krajského přeboru. Jejich náskok na druhou Lipovou aktuálně činí tři body. V příštím kole je ale znovu nečeká nic jednoduchého. Vydají se totiž na půdu třetího Medlova.

„Bude to těžký soupeř. Dlouhodobě hraje na špici a má velice kvalitní tým. Máme týden na přípravu a pojedeme tam samozřejmě pro další výhru," uzavřel Lukáš Koláček.

TJ Sokol Čechovice - FK Brodek u Přerova 4:1 (3:0)

Branky: 30. a 34 Halouzka, 42. Šolín, 58. Walter - 68. J. Kudlička.

Rozhodčí: Matulík - Pekárek, Kouřílek. ŽK: Veselý, Walter, Halouzka, Lakomý - Šebesta, Z. Kudlička, Zatloukal, Omelka. Diváci: 268.

Čechovice: Hradečný - Veselý, Zelina, Walter, Hanák, Novák (46. Lakomý), Šolín, Muzikant (76. Haluza), Petržela (86. Jurníček), Kopečný (71. Zatloukal), Halouzka. Trenér: Lukáš Koláček.

Brodek u Přerova: Šarman - Šebesta, Glauder, Vařecha, Zedek, Z. Kudlička, Složil, J. Kudlička, Mlčoch (53. Bogdaň), Chytil (53. Zatloukal), Štěpánek. Trenér: David Chuda.