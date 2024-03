„Při první trefě jsem dostal míč na šestnáctce a zakončil jsem na zadní tyč. Druhý gól byla dorážka z boku a hattrick jsem zakončil střelou po přihrávce pod sebe,“ popisoval své trefy Dominik Grézl.

Všechny branky dělilo jen osm minut - prosadil se v 79., 86. a 87. minutě. „Byly to příjemné pocity, ani spoluhráči tomu příliš nevěřili, že jsem dal hattrick,“ usmíval se Grézl, který věří, že si nyní řekl o základní sestavu pro další utkání.

„Byl jsem naštvaný, že jsem nehrál od začátku, tak doufám, že si toho teď trenér všiml a příště budu v úvodní jedenáctce,“ sdělil.

Celkově toho v letošní sezoně příliš neodehrál. Za áčko to bylo teprve deváté utkání a do této doby naskočil pouze na 298 minut a byly to jeho vůbec první góly.

„Moc příležitostí jsem nedostával, i když jsem chodil na tréninky. Potom jsem nechodil hrát za béčko, tak se trenér naštval,“ hledal důvody.

Za béčko Velkých Losin, které hraje I. B třídu, skupiny C a je v ní poslední, odehrál tři zápasy, v nichž dal dva góly.

„Teď jsem v přípravě celkem chodil. Občas jsem nemohl na trénink kvůli práci, ale přípravné zápasy jsem hrál všechny v základu, jelikož nás bylo málo,“ poodhalil s tím, že by se rád stal stabilním článkem áčka.

Zajímavostí je, že se živí jako masér, proto je občas terčem vtípků i v kabině. „Občas si ze mě dělají srandu, abych je namasíroval,“ smál se. A po vstřelení hattricku to bude mít drahé. I když, jak se to vezme. „Do kasy bych měl zaplatit tisícovku, ale měl jsem sázku s mamčeným přítelem, který mi za hattrick dá pět tisíc, takže budu čtyři tisíce v plusu,“ prozradil Dominik Grézl, který se hlásí na vysokou školu, kde by se chtěl věnovat fyzioterapii.

V mládeži prošel Šumperkem a do Velkých Losin zamířil z Vikýřovic. „Tam jsem dal také svůj poslední hattrick proti Bernarticím. Do Velkých Losin mě nalákal kamarád, takže jsem sem přišel skrz partu. Vyšší ambice ale vzhledem k práci a plánovanému studiu nemám. Takhle mi to vyhovuje,“ uzavřel Dominik Grézl.