Hlubočky - Želatovice B 3:1

Branky: 28. Režný, 60. Režný, 72. Auffahrt - 57. Zehnálek

Hlubočky: „Podařilo se nám získat tři body ve velmi těžkém utkání. Želatovice B mají kvalitní tým a potvrdily to i u nás. Hra obou týmů byla hodně svázaná taktikou, takže fanoušci neviděli přehršel šancí, na které jsou u nás na hřišti zvyklí. Každopádně v situaci, v jaké jsme, je potřeba hrát účelově, a to se nám podařilo. Budeme doufat, že se nám už nikdo nezraní, a naopak kluci, kteří zranění jsou, se začnou na hřiště vracet.“ Zdroj: Facebook FK Hlubočky

Jan Čtvrtníček, trenér Želatovic B: „Do zápasu jsme vstoupili velmi vlažně. Dostávali jsme se do utkání pomalinku a žádnou vyloženou šanci jsme si nevypracovali. Také musím zmínit i to, že jsme se sžívali s pokropeným hřištěm a svižným skluzem míče po trávníku. Soupeř využil svou jedinou šanci, kdy nám selhala komunikace v prvním poločase a výsledek zůstal v poměru 1:0 pro domácí. Do druhého poločasu jsme vstoupili o mnohem lépe, kdy jsme soupeře, troufnu si říci, přehrávali a měli jsme více ze hry. Robin Zehnálek obdržel dlouhý, kolmý balon od kapitána Martina Bielka, kdy gólman soupeře vyběhl z brány a Robin chladnokrevně z velkého úhlu uklidil na vzdálenější tyč. Vyrovnáno 1:1. Poté vznikla chyba v rozehrávce a darovali jsme soupeři gól. Domácí navýšili vedení na 2:1. Tohle byl zlomový okamžik zápasu, kdy jsme byli lepší, ale srazila nás tahle hrubá chyba. Následně jsme otevřeli více hru do ofenzívy a soupeř toho využil, 3:1. Musím dodat, že rozhodčí menšími, spornými situacemi po celou dobu zápasu pomohl soupeři zvítězit. Ale na to se nesmíme vymlouvat. Kdybychom využili své šance ve druhém poločase, tak zápas vypadá v konečném výsledku úplně jinak. Gratulace soupeři, ale horší tým jsme nebyli.“