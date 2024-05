I. A třída, skupina B, 20. kolo:

Želatovice B - Kovalovice 5:0

Branky: 15. Bielko, 45+1. Kurfürst, 59. Koutný, 81. Zehnálek, 88. vl. Ohlídal

Jan Čtvrtníček, trenér Želatovic B: „Zápas byl opakem našeho představení ve Slatinicích, byli jsme agresivnější, pohyblivější a kvalitní na míči. Kovalovice si to moc nekomplikují, dají to nahoru a jdou za tím. Kluky jsem na to upozorňoval, i když nás to někdy přeletělo, větší ohrožení naší branky to neznamenalo. My se prosadili v prvním poločase ze dvou stejných akcí z levé strany. Po přestávce jsme přidali další tři góly na konečných 5:0. Mohlo to skončit i větším rozdílem, jenže velké šance jsme neproměnili, některé jsme chtěli zbytečně hrát až do kuchyně místo zakončení. Musím pochválit všechny za dobrý týmový výkon a zodpovědný přístup.“