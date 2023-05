Chválkovice - Nové Sady B 2:3

Branky: 21. Pezzotti, 78. Bernatík - 10. a 55. Nguyen, 47. z pen. Šuba

Alexandr Bačík, trenér Chválkovic: „Očekávali jsme kvalitního soupeře, který nám rozhodně nedá nic zadarmo. Naše očekávání se potvrdilo a soupeř byl na míči velmi kvalitní, za což si vysloužil i vedoucí branku na konci první desetiminutovky po zaváhání domácí obrany. My si dokázali vytvořit také několik slibných šancí, ale vytěžili jsme z nich pouze jeden gól, který vstřelil Pezzotti. Pohledný fotbal z obou stran nabídl i mnohé šance pro oba týmy, ovšem do poločasu jsme se už nedokázali prosadit a soupeř také ne, do kabin jsme tedy šli za nerozhodného stavu. Ve druhém poločase to byl soupeř, kdo se dostal do vedení. Celek z Nových Sadů vstřelený gól nabudil a o necelých deset minut později přidal další po rychlém brejku. Po tomto gólu se zdálo, že je rozhodnuto, avšak dokázali jsme se zásluhou Bernatíka dotáhnout na rozdíl jediného gólu a udělat ze zápasu nakonec pořádné drama. Bohužel jsme však nezužitkovali závary ve vápně hostí a museli jsme skousnout hořkou pilulku v podobě prohry.“

Miroslav Lojka, trenér Nových Sadů B: „Utkání slibovalo kvalitní fotbal vzhledem k postavení obou mužstev v tabulce. Navíc domácí se mohou opřít o Romana Hubníka, který byl na hřišti hodně vidět. Naopak my museli před zápasem řešit několik omluvenek hráčů ze základní sestavy. Na začátku utkání Hubník spálil dvě vyložené šance a došlo k ,nedáš – dostaneš’. Po krásném dlouhém míči na Nguyena za obranu to náš hráč vyřešil profesionálně – obhodil si gólmana a zasunul do prázdné branky. Vedení jsme bohužel do přestávky neudrželi. Po pěkné akci domácí srovnali na 1:1. Byla to škoda. Před tímto gólem jsme mohli domácím odskočit na rozdíl dvou branek, ale vyloženou šanci jsme neproměnili. Koncem prvního poločasu jsme hru začali ovládat, úkol do druhého poločasu tak byl jasný – udržet kvalitu hry a přidat rozdílový gól. To nakonec přišlo po ruce domácích v pokutovém území. Šuba zařídil naše vedení. Dokonce se nám podařilo odskočit o dva góly. Utkání bylo jasně v naší režii. Domácí hru otevřeli a chtěli s výsledkem něco udělat. Tím se nám otvíral prostor na brejkové situace. Bylo jich několik, ale ani jednu se nám nepodařilo proměnit. Například Nguyen mohl zkompletovat hattrick, nedokázal však z půlmetru dopravit míč do prázdné branky. To se nám málem vymstilo. Chválkovice dokázaly snížit a my museli deset minut bránit výsledek 2:3. Na I. třídu to byl zajímavý a kvalitní zápas.“