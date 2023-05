Bělotín – Bělkovice-Lašťany 2:0

Branky: 2. Král, 33. Kovařík

Jaromír Biskup, trenér Bělotína: „Byli jsme si vědomi, že soupeř nebude jednoduchý. Od první minuty jsme svou kombinační hrou dostali soupeře pod tlak a hned z prvního rohu udeřili, když se k odraženému míči dostal Martin Král a vedli jsme 1:0. Soupeř bránil v dobře organizovaném bloku a čekal na brejkové příležitosti, které jsme mu dobrým držením míče mnohokrát nedovolili. Když už se dostal na naši polovinu hrozil především ze standardních situací, ty ale naše dobře hrající obrana a především gólman Bernkopf vždy úspěšně vyřešili. V 19. minutě jsme měli příležitost pokutového kopu, ale ten jsme zásluhou gólmana Pospíšila, který Kovaříkovi vystihl stranu, neproměnili. I tak jsme ale nepřestali hrát a ve 32. minutě už Kovařík svou šanci využil, vedli jsme 2:0. Do šaten jsme tak v poločase odcházeli spokojeni. Do druhého dějství jsme hráče nabádali, aby byli trpěliví, kombinovali a více rotovali pozice. Soupeře jsme dostali pod větší tlak až střídáním, ale ani 100% šance Kovařík, Lhotský a Frydrych s přispěním výborného brankáře Pospíšila nevyužili. V závěru se nedokázal prosadit ani náš nejmladší a talentovaný člen kádru, 15letý Matěj Pečeňa, a tak utkání, které se hrálo bez karet, skončilo výsledkem 2:0 pro náš tým. Do dalších bojů jdeme s respektem a pokorou k soupeřům za naším cílem postoupit do krajského přeboru.“

Bělkovice-Lašťany: „Venkovní utkání na půdě suverénního lídra soutěže Sokol Bělotín slibovalo náročných 90 minut. Odcestovali jsme ve dvanácti lidech, na střídačce byl připraven pouze Honza Huryta. Omluvenky byly od Mary Vinklera, Toma Sklenáře a Vojty Patáka. Stále zranění jsou Hložánka a Vlasák, jejich návrat je už ale blízko. Bělotín šel do vedení brzo – přesně tak, jak jsme nechtěli. Propadlý balón po rohu, nedůraz ve vápně a domácí trestali – 1:0. Hra pomalu nabírala na obrátkách. Domácím poté hlavní rozhodčí přisoudil tzv. soft penaltu, jak se teď s oblibou v médiích zmiňuje, ale ve skvělé formě chytající Filda Pospíšil nás podržel a penaltu zneškodnil. Hrozili jsme také my, blízko k vyrovnání byl Strýček, na míč ale těsně nedosáhl. Domácí šli do dvougólového vedení v 33. minutě, kdy hezkým volejem skóroval Kovařík. My jsme mohli před poločasem snížit, ale krásně zahraný volný přímý kop Miry Sklenáře domácí gólman s námahou zneškodnil. Druhá půle začala pozvolna, bez nějakých vyložených šancí. Otevřený fotbal se hrál až od zhruba 70. minuty, kdy se domácím naskýtalo stále více prostoru ke kolmým přihrávkám. Suma sumárum mohlo to skončit 8:2, ale Filda opět pochytal nemožné a domácím to taky moc nelepilo. Utkání odehrané ve slušném tempu a bez nějakých zbytečných emocí tedy skončilo výsledkem 2:0. Škoda, že jsme nedokázali vstřelit branku, alespoň jeden gól bychom si za předvedený výkon zasloužili.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice – Lašťany