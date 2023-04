Lipník nad Bečvou – Velká Bystřice 2:2

Branky: 16. Machala, 32. vl. Hornich - 6. Schulmeister, 61. Mazouch

Roman Zavadil, trenér Lipníku nad Bečvou: Zasloužená remíza s výborným týmem, takže snad povzbuzení do dalších zápasů. Po dobrém vstupu do zápasu jsme soupeři darovali, nepochopitelnou nahrávkou do vlastní šestnáctky, úvodní gól zápasu. Naštěstí nás tento moment nijak nepoznamenal a pokračovali jsme v jednoduché hře. Z dobře kompaktního bloku jsme vyráželi do nebezpečných protiútoků. Bohužel vinou zranění jsme museli vystřídat již v 15. minutě Martina Kovaříka a do hry šel náš nejzkušenější hráč Roman Machala. A právě on po přetaženém rohu, kdy jej zpět krásně do vápna vrátil Karel Domes, skóroval hlavou na 1:1. To byl na hřišti pouhou jednu minutu! Z další standardní situace padl náš vedoucí gól na 2:1. Zkraje hřiště ji rozehrával Jakub Hotěk a tento dobře kopnutý centr do vlastní sítě dopravil hostující hráč. Domácí trenér dobře zareagoval změnou rozestavení a skoro osobním bráněním našich dvou útočníků Matěje Kubicy a Karla Domese, jelikož právě tito dva hráči jim dělali do útočné fáze největší problémy. Byli důrazní, nenechávali obráncům moc místa na rozehrávku a byli neskutečně pracovití po celé útočné polovině. Poločas skončil 2:1. Ve druhé půli to byl koncert zahozených šancí a výborných zákroků brankářů na obou stranách. Naše golmanská jednička Lukáš Pěcha se v průběhu týdne zranil a nemohl nastoupit do zápasu. Ale lépe než na výbornou jej zaskočil Lukáš Marek, který s námi trénuje, avšak chytá za B-tým. Ze stejného místa, ze kterého my dali vedoucí gól, jsme dostali krásnou vyrovnávací branku. Krásně umístěný přímý kop do šibenice od Tomáše Mazoucha. Celý tým šlapal a bojoval znamenitě a po zásluze jsme byli po zápase odměněni jedním bodem. Nyní zajíždíme k vedoucímu týmu soutěže do Bělotína a cíl je jasný - zkusit překvapit dobrým výsledkem. Pokud náš přístup bude stejný jako v posledním zápase, věřím, že v Bělotíně nemusíme hrát úplně druhé housle.

Chybí ohlas vašeho týmu? Neváhejte nám jej zaslat nebo nás kontaktovat na e-mailu sport.olomouc@denik.cz