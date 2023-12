Mimo malého počtu bodů může borce z Hranicka mrzet i poměrně malý počet vstřelených gólů. Těch nasázeli do sítí svých soupeřů 28, což je sice jen takový lehký podprůměr soutěže, dle Frydrychových slov jich ale mohlo být mnohem více.

„Chyběli nám dva nejlepší střelci jara. Jeden se vrátil do mateřského oddílu a druhý podstoupil operaci kolene. V návaznosti na to se nám nepodařilo tým doplnit adekvátní náhradou," vysvětluje. Za doplnění stojí i fakt, že co se týče obdržených branek, mají jich Hustopečtí suverénně nejvíce.

Samotný vstup do sezony nebyl pro desátý celek loňské sezony vůbec dobrý. Své první body totiž ukořistil až ve svém osmém zápase za výhru 6:3 na hřišti vrchoslavického Sokola. Hned v dalším mači, který odehrál doma s nedalekým Ústím, pak vybojoval bod za remízu 2:2. Nakonec na jeho konto přistály ještě další čtyři za domácí vítězství nad Mostkovicemi a remízu v posledním, dohrávaném prvním kole s Domaželicemi. Nejvyšší prohry přišly hned na úvod v Klenovicích (0:7) a ve třináctém kole v Brodku u Prostějova (2:9).

„Kromě těch dvou vysokých proher nás ještě můžou mrzet domácí zápasy s Újezdcem a Domaželicemi, ve kterých jsme neudrželi dvoubrankové vedení a brali jsme z nich celkově jen bod. Byly i některé další zápasy, kdy jsme v první půli odehráli vyrovnanou partii, v té druhé jsme pak ale zbytečně inkasovali," popisuje.

Nyní jsou téměř všechny fotbalové soutěže v Česku ve stádiu hibernace. Jak ale čas běží, tak se povážlivě přibližuje klasicky nejnenáviděnější období roku - období zimní přípravy. „Začneme někdy v půli ledna a do té doby se budeme snažit tým posílit. Vzhledem k počtu obdržených branek musíme zapracovat na zkvalitnění obranné činnosti a stabilizaci postu brankáře. Proběhne i kondiční soustředění v Horní Lidči . Do té doby upřesníme i přípravné zápasy," plánuje.

Do jarní části vstoupí poslední celek tabulky v neděli 24. března zápasem na hřišti devátých Domaželic a následovat bude domácí utkání s aktuálně druhými Klenovicemi. A vzhledem k situaci jsou cíle pro toto odvetné období více než jasné. „Je to určitě záchrana soutěže a stabilizace hráčského kádru. Budeme chtít krůček po krůčku zlepšovat herní projev a dosahovat výher, aby mohli být spokojeni i naši věrní fanoušci," uzavřel Vladislav Frydrych.