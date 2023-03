Pomoci by k tomu měly hlavně posily. Už dříve Deník informoval o příchodu Milana Machalického, Martina Kováče a Patrika Kolomazníka. Druhý jmenovaný se však v přípravě vyřadil na delší dobu ze hry.

„O Paťu Kolomazníka jsme dlouho stáli. Milan Machalický je hodně důrazný stoper a nepříjemný pro útočníky soupeře. Věřím, že nám pomůže v předbrankovém prostoru, kde by měl tvrdit muziku. Nemůžeme být pořád jen hodní. Uvidíme, jak si s tím poradí, protože se mu pořád točí kolegové vedle něj,“ popisoval trenér Jiří Kohout.

Zábřeh jde do kraje s novým stylem i divizní posilou. Dá patnáct gólů, věří kouč

V obraně by měl nahradit Jakuba Juráše, který zamířil naopak do Olešnice. Tým opustili také Jankovič a Novotný. Naopak Jiskra hlásí velkou posilu z divizní Břidličné. Kádr totiž rozšířil Jan Šmirják.

„Je to typ útočníka, které mám rád. Pracovitý, běhá zleva doprava, tahový a nepříjemný pro obránce. Je také dobrý hlavičkář, kterých moc nemáme. Slibujeme si od něj zvýšení efektivity a góly. Už v minulosti se mi hodně líbil a jsem rád, že jsem ho mohl přivítat v týmu,“ hodnotí kouč.

Minimálně v jednom utkání ho ale bude postrádat. Jan Šmirják totiž krajský přebor velice dobře zná z Bohuňovic, kterým fakticky pořád patří (i když je nyní v systému hráčem Rapotína). A právě proti mateřskému týmu nebude moci nastoupit, protože si to Bohuňovice daly jako podmínku do smlouvy o přestupu.

„Počítali jsme s tím, že se k nám vrátí, ale chtěl do Rapotína. Určitě by nám dal hattrick,“ říkal předseda bohuňovického celku Jiří Jaroš.

Tým budu teprve poznávat, hlásí kouč Litovle. Medlov má posilu z divize

„Když jsem se to dozvěděl, tak jsem z toho byl v šoku. Nelíbí se mi to, ale víc s tím neudělám. Na této amatérské úrovni jsem se s tím ještě za celou dobu, co dělám fotbal nesetkal. Je to prapodivné. Ale nechci to kritizovat. Mají na to právo a chápu, že nechtějí, aby je sestřelil, když bychom byly třeba oba týmy namočené v sestupu,“ komentoval Kohout.

„Ale zase věřím, že jej dokážeme nahradit. Nemůže to být jen o jednom hráči,“ dodal.

Rapotín je na tom prozatím hůře než Bohuňovice, ale rád by se posunul nahoru. „Určitě budeme chtít krajský přebor za každou cenu zachránit. Proto přišly tyhle změny. Rádi bychom hráli v klidné části tabulky,“ objasnil.

A věří, že je na to tým nachystaný dobře. „Myslím, že příprava ukázala, že jsme silnější než na podzim. Byli jsme konkurenceschopní proti divizním týmům, i když výsledkově to nebylo ideální, tak herně panovala spokojenost a dokázali jsme porazit týmy z naší soutěže,“ říká Kohout.

Jeseník se musí vyrovnat s absencí lídrů. Začíná pouť za obhajobou prvenství

Spokojenost panuje hlavně s šířkou kádru. „Předtím na nás bylo znát, že když někdo vypadl, tak jsme tam museli dát kluky z béčka nebo dorostu. Teď máme adekvátní náhrady. Je ale důležité, abychom byli zdraví, což je u nás problém. Kromě Kováče se nám zranil ještě Rýznar a Boško,“ potvrdil Kohout.

Kromě zmiňovaných nových tváří se do Rapotína z Velkých Losin vrátil ještě Martin Charvát. „To vnímám hodně pozitivně. Ukazuje, že může být přínosem a nevynechá trénink. Celkově je tým dobře doplněný a neberu to tak, že by v kádru proběhlo nějaké zemětřesení,“ uzavřel šéf rapotínské lavičky.

Bez posil za záchranou? Hlavní priorita je soutěž dohrát, zní z Lutína