Pod trenérem Matějkou dal v MSFL gól a připsal si jednu asistenci. Často však naskakoval z lavičky. „S nikým jsem ale v Hranicích problém neměl,“ má 27letý křídelník jasno.

Proč tedy hostování právě v ambiciózním Bělotíně? Nešlo jen o nejbližší variantu. „Bělotín o mě měl zájem už delší dobu, byl jsem v kontaktu s Radimem Žingorem starším a trenérem Janem Březíkem. Navíc všechny kluky znám. Potřeboval jsem změnu. Když přišla v létě nabídka, měl jsem jasno,“ nastínil Marek, který v Bělotíně rozhodně nekope „za párek“.

Ve třetí lize odehrál 17 zápasů za HFK Olomouc v sezoně 2016/17, dalších 27 přidal v minulém ročníku za Hranice. Předtím „Eskáčko“ táhl v divizi, v postupové sezoně nastřílel pět branek a třeba v ročníku 2018/2019 jich nasázel dokonce 22. Na úrovni kraje ještě nehrál.

„Skok to samozřejmě v kvalitě a rychlosti je velký. I v počtu tréninkových jednotek. Nicméně máme výborné mužstvo, snažíme se hrát kombinačně po zemi, máme herní převahu a to je přesně to, co jsem potřeboval,“ věří Jakub Marek.

A Bělotínu se coby nováčkovi dle očekávání daří. Je druhý se sedmibodovou ztrátou na vedoucí Medlov. „Jako nováček soutěže jsme určitě nezklamali, naopak si vytvořili jistý respekt a za to jsem rád,“ říká bělotínský tahoun.

Ten se prosadil i v posledním utkání proti Litovli, hned ve 2. minutě zkušeně otevřel skóre zápasu, který skončil 3:1 pro domácí Bělotín. Branek nasázel sedm a je nejlepším střelcem týmu.

„Nerad hodnotím svoje výkony, ale gólů jsem chtěl dát určitě více a šance na to rozhodně byly. Jsem rád, že se o to starali i jiní a já jich snad na jaře přidám více,“ přeje si.

Gól podzimu?

Jedna trefa ale stála za to. Proti Čechovicím poblíž půlící čáry využil špatné rozehrávky vyběhnutého brankáře. Přesným lobem si řekl o gól podzimu.

Zdroj: archiv TJ Sokol Bělotín

„Bylo to hned na začátku utkání, dlouhý balon za obranu, gólman špatně míč odkopl přesně na mou nohu. Hned jsem věděl že brankáře budu rychle přehazovat. Bylo to asi z padesáti metrů a krásně to tam zapadlo. Gólů už jsem vstřelil hodně, ale tenhle byl určitě jeden z těch hezčích,“ pousmál se technicky výborně založený fotbalista.

Krajskému přeboru zatím vládne Medlov, to se však na jaře klidně může změnit. A Bělotín by se o to rád postaral.

„Že by se myslelo na postup, to se říct asi nedá, ale samozřejmě soutěž vyhrát chceme. Pak se uvidí,“ pokrčil Jakub Marek rameny.

Zájem o borce s 44 starty v MSFL bude v zimě určitě i jinde než v krajském přeboru. Zůstane Marek v Bělotíně?

„Pár nabídek z vyšších soutěží už jsem dostal. A to ještě podzim ani neskončil. Pro mě je ale priorita odehrát i jaro v Bělotíně,“ utnul záložník jakékoliv přestupové spekulace.

Baník i repre

Nejen 44 startů v MSFL. Jakub Marek po začátcích v SK Hranice přesotupil do Baníku Ostrava, kde strávil sedm let. Dokonce dostal i profesionální smlouvu a objevil třeba v reprezentačním výběru U17.

„Startů za repre mám na kontě tuším šest, gól jsem dával jeden proti Slovensku,“ ohlédl se Jakub Marek. „Na všechno tohle rád vzpomínám, bohužel, jak už to tak bývá, konkurence ve velkém fotbalu je obrovská a do A-mužstva Baníku jsem se nedostal,“ dodal závěrem.

