Stal se takovým „zakladatelem“ tamního fotbalu nebo strůjcem vzestupu. Nyní mu ale optimismus dochází a nikdo neví, jestli se jeho cesty s klubem nerozejdou.

Na začátku celého příběhu byla nevinná otázka ze srandy na jednom z turnajů malé kopané.

„Kluci z Jezernice se mě zeptali, jestli nechci jít k nim a já jsem se toho hned chytil. Vždycky jsem se viděl, jako ti lepší hráči, kteří někde skončí a pomůžou slabšímu týmu, kde to pozvednou,“ prozradil vlastní vize fotbalista Jakub Simon.

TRIBUNA SEVER JAKO NA SLAVII

Oslovil několik hráčů z Lipníku a pomocí dalších kontaktů i lidi z jiných svých dřívějších působení. Přivedl i trenéra Radka Dubravského. A hned v první sezoně začala Jezernice vyhrávat. To přitáhlo do ochozů davy fanoušků.

„Vítězili jsme o třídu a diváci na to nebyli zvyklí, protože se plácali na posledních místech. Začali jezdit ven ve velkých skupinkách a někteří i na kolech. Tolik lidí jako třeba na derby s béčkem Lipníka jsem snad na fotbale v nižších soutěžích nezažil,“ rozplýval se vytáhlý útočník.

Právě fanoušci vytváří Jezernici v domácích zápasech výbornou podporu. Zejména ve druhých poločasech.

„Na jedné straně je hospůdka s terasou, kam chceme útočit vždy druhou půlku. Říkáme, že to je taková naše tribuna Sever, jako na Slavii. Odtamtud nás fanoušci ženou a je to největší řev,“ chválil Simon.

Jezernice postupně zažila tři postupy po sobě a následně skončila pátá v I. B třídě.

„Nechtěl jsem někam přijít a hrát druhé housle. Když už, tak bojovat o čelo a aby šlo všechno kvalitou nahoru,“ prozradil Simon.

ČLOVĚK PRO VŠECHNO

Podle trenéra Dubravského je duší týmu. V minulosti pomáhal s trénováním, obvolával a domlouval hráče, chodil na hřiště brzo před tréninkem i zápasem nebo lajnoval hřiště… vylepšit kvalitu trávníku nebo tréninkovou morálku.

„Kluci do toho byli zapálení a já taky,“ pousmál se.

„Pomáhal jsem i klukům, kteří v Jezernici vyrůstali bez nějakého tréninku, což byli takoví samorosti a od žákovských let hráli za muže, protože tady není mládež. Mohli se zlepšovat, jelikož kolem sebe začali mít kvalitní hráče.“

A čeho si váží nejvíc? „Celkově to je vzestup jména Jezernice. Když jsme někam přijeli, tak už věděli, co tam je za hráče. Ostatní vesnické kluby záviděly tomu, jak to tady vzkvétá. Líbilo se mi, že to nikdy tak nefungovalo jako u nás.“

JAKÁ BUDE BUDOUCNOST?

Nyní hraje Jezernice už třetí sezonu I. B třídu, což je pro ni v nynějších podmínkách maximum.

„Je špatná doba na hráče. Bavilo mě vést kluky, kteří to do nějaké doby brali a mně se to nějakým způsobem vracelo. Byly vidět výsledky i moje snaha. Teď už do toho hráči tolik zapálení nejsou, a i mně dochází optimismus. Kdo ví, jestli tady I. B třída bude pokračovat,“ přiznává autor devíti letošních branek.

Velkým problémem jsou tréninky, na které oproti začátkům chodí málo lidí. Proto Simon přemýšlí o nabídkách z jiných týmů. A že má díky své střelecké formě z čeho vybírat.

„Poslední dvě sezony mám nabídky, ale vždycky jsem kvůli Jezernici zůstal. Nechtěl jsem ji opustit, když jsem tady něco začal. Chodím individuálně běhat a cvičit, takže fyzicky není problém, ale už mě to prostě nebaví trénovat v pěti lidech. Chtěl bych si ještě někde zahrát o vyšší příčky nebo o postup, což tady asi nepůjde. Mám nějakou nabídku, o které hodně uvažuji,“ prozradil třicetiletý forvard, který by mohl zamířit o soutěž či dvě výše.

Postupně tak jeho funkci přebral a přebírá trenér Radko Dubravský.

„Toho musím zmínit, protože bez něj by to tady takové nebylo. Ale fotbal se ani na krajské úrovni nedá dělat ve třech lidech,“ zakončil.