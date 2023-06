/ROZHOVOR/ Nebyl v jednoduché pozici. Trenér fotbalistů Bělotína Jan Březík dostal před sezonou k dispozici na I. A třídu luxusní kádr s hráči, kteří by pravděpodobně zářili u většiny celků o soutěž výše. Postup do krajského přeboru tak byl jasným cílem. Nyní, tři kola před koncem, je jasno. Hranicko bude mít po roční pauze opět zástupce v nejvyšší krajské soutěži.

„Bude ale těžké udržet opory,“ hlásí Březík. „Nechceme jít do finanční války s některými kluby v okolí, které to takto vedou,“ říká hlavní kouč Sokola mimo jiné v rozhovoru pro Deník.

Spadl vám s jistotou postupu tak trošku kámen ze srdce?

Přesně tak. Obrovská úleva. Byla to pro nás strašně náročná sezona. Pro mě osobně psychicky. Ten tlak byl totiž velký. Každý tady v okolí bral náš postup automaticky a nebylo to úplně jednoduché. Skupina B navíc letos byla extrémně těžká.

V čem byla B skupina I. A třídy letos náročná?

Tím, že nám tam přesunuli některé týmy. Třeba Chválkovice (i s exreprezentantem Romanem Hubníkem, pozn. red.), Velká Bystřice (například Vojtěch Schulmeister) – v těch týmech jsou skvělí hráči. Pak tam byly samozřejmě Hlubočky nebo HFK Olomouc B. Měli jsme i spoustu problémů, přestože jsem to během hodnocení zápasů na jaře nezmiňoval.

Jaké problémy máte na mysli?

Vypadli nám třeba čtyři klíčoví hráči ze základu. Konkrétně například Pavel Šišlák, který nám chybí v podstatě už měsíc. Má nepříjemné zranění, vždy to zkoušel v pátek na tréninku, ale nějak to pořád postupuje a už to trvá pět týdnů. Dále Patrik Sencovici, který možná není tolik vidět gólově, za sezonu měl ale asi třicet asistencí. Vypadla nám i gólmanská jednička Adam Kňura, zkušený Martin Král měl taky nějaké zdravotní problémy. Průběžně takto někdo odpadával, nebylo to jednoduché, ale myslím, že jsme to nakonec zvládli slušně. Rád bych vyzdvihl hráče, protože je to hlavně jejich zásluha. Svým přístupem, docházkou a tím, jakou vytvořili partu. Vím, že to se mnou občas nemají jednoduché, ale mají můj obdiv.

Oslavili jste postup už nyní po výhře 8:1 v Beňově?

Určitě. Tohle ale bylo narychlo. Nečekané. Nemysleli jsme si, že HFK doma prohraje. Dali jsme si rychlé pivo, byla neděle. Máme ale teď domluvené, že v sobotu po zápase s Dubem bychom měli sednout a pořádně to oslavit. Pak ještě proběhne samozřejmě ukončená.

V příští sezoně vás čeká krajský přebor. Už na tuto soutěž máte tým de facto nachystaný. Nebo přijdou změny a posily?

Chceme hlavně udržet kádr. Tím, že jsme byli v sezoně celkem dominantní, je samozřejmě o naše hráče zájem. Bude těžké je udržet, protože nechceme jít do finanční války s některými kluby v okolí, které to takto vedou. Doufám, že ti kluci zůstanou. Samozřejmě bychom to chtěli doplnit, protože někteří borci, které v kádru máme, už jsou přeci jen starší a museli jsme je trošku přemlouvat, aby nám ještě pomohli. Nebylo nás totiž zas tak moc. Musíme trošku omladit. Chceme ale, aby zůstali klíčoví hráči typu Pavel Šišlák nebo Martin Král. Otázka, jestli u toho budu já, nebo přijde někdo nový.

Je tedy ve hře, že na lavičce Bělotína skončíte?

To se teprve uvidí. Ještě jsme se s vedením nebavili. Jsem tam přeci jen tři roky, možná to budou chtít trošku oživit. Uvidíme.

V krajském přeboru bude Bělotín jediným celkem z Hranicka. Přesto se obáváte, že vám okolní kluby mohou hráče vyfouknout?

Mají nabídky z divize, je tam samozřejmě i nějaké Rakousko, kterému absolutně nejsme schopni konkurovat. Ale když řeknu divize, není těžké si odvodit, které týmu to asi jsou. Sami ale máme o některé divizní hráče zájem, takže si nechceme zavřít dveře.

