„Bylo to zvykání si na jiný fotbal. Pro mě i pro kluky. Po roce se vraceli z okresního přeboru, kde to bylo trošku jednodušší. Navíc jeden hráč odešel do Brodku a další rozdílový hráč se zranil,“ přemítá Jan Kroča.

Realita? Na úvod sice jeho tým zdemoloval Tovačov před 400 diváky poměrem 9:1, pak ale přišlo vystřízlivění na hřištích soupeřů. Nešlo to tak, jak by si v Troubkách představovali, venku za celý podzim získali jen bod, doma už přišly pouze dvě výhry.

Fotbalový trenér Jan KročaZdroj: FAČRPracovně vytížený kouč na výzvu v mužském fotbale kývl. „Zaujalo mě, jaký fotbal chtějí hrát. Vše do kombinace, po zemi, jít zezadu od výstavby. Nechtějí to, co se v I. B třídě většinou děje. Strašně moc týmů to křápe nahoru a neřeší tolik fotbal jako takový,“ byl Jan Kroča s vizí spokojen.

Koller se zranil na tréninku v běžném souboji. Tentokrát nešlo o malíček, který střelce trápí od jeho 18 let a dost možná zastavil jeho slibně rozjetou kariéru. Nyní bylo problémem koleno, které se ozývalo i v závěru podzimu, kdy Koller zkusil naskočit do tří zápasů.

„Nebyl ani padesátiprocentní. Extrémně nám chyběl a my jsme nebyli schopní ho nahradit, přestože jsme tam zkoušeli jiné kluky,“ přiznal Jan Kroča.

Nadstandardně zkušený tým

A tak se dostáváme k troubeckému úkazu. Střelecky tým táhli opravdu velice zkušení borci. S osmi góly nejlepší kanonýr týmu, 33letý Jaroslav Němčák, šest gólů dal už 40letý Lumír Stoklásek, 36letý Petr Petráš vstřelil branky tři.

Přípravné zápasy FK Troubky:

Chropyně – Troubky (9. 3., 14.00, UT Chropyně)

Opatovice – Troubky (17.3., 14.00, UT Hranice)

A mohli bychom pokračovat, za Troubky naskočilo během podzimu hned devět hráčů starších 30 let. Ten nejstarší, Josef Haviernik, oslavil už jednačtyřicet. „Jsme nadstandardně zkušený tým,“ usmívá se Kroča.

Na druhou stranu však šanci dostala i teprve 18letá dvojčata Vojtáškova, stále ještě 17letý Vít Dolanský a do dvou duelů zasáhl i čerstvě plnoletý Petr Koller.

„Troubky mají teď šikovné dorostence a to je možná další důvod, proč chtěli za trenéra mě,“ věří Jan Kroča. „Jsem zvyklý na práci s mladými, které postupně zařazuji do áčka. Vedení je za to rádo, do kádru jsme zařadili hráče ročníku 2006. S těmi kluky se pracuje fantasticky, jsou výborní a baví je to. Já jsem z nich nadšený,“ chválí Kroča.

Ondřej Vojtášek se i poprvé zvládl střelecky prosadit. „Mají na to. Krajská soutěž dorostu je pro tyhle kluky málo. Rád hráče posouvám do starší kategorie, pokud na to mají a jsou šikovní. Tady je to naprosto logické.“

Dorostenci navíc s muži i trénují, takže zkušení troubečtí matadoři mohou mladým předávat cenné zkušenosti. A to se i děje. „Borci jako Lumír Stoklásek, Jaroslav Němčák nebo Roman Pospíšil se o to hodně snaží, pomáhají jim. Ty kluky znají odmalička, jsou to místní. Tohle funguje,“ má jasno Kroča.

Věkový rozdíl? Jde o trénink

A jak si ani ne třicetiletý kouč dokáže srovnat většinou starší borce včetně dvou čtyřicátníků? „Asi nevěděli úplně, co přijde. Je tam přeci jen věkový rozdíl. Ale myslím, že rychle zjistili, že jde o trénink, tréninkový proces. A věk v tomto úplně nehraje roli. Věřím, že mě respektují a berou to tak, jak to je,“ pokrčil Jan Kroča rameny.

Momentálně počítá docházku během pátečních večerních tréninků v troubecké hale. Dvakrát týdně jeho svěřenci mají plnit individuální plán. Troubky v zimě odehrají také dva přátelské duely – s Chropyní a Opatovicemi.

Jeden odchod, žádné posily

Nezasáhne do nich 21letý Radek Klemeš, který zamířil ke konkurenci do Tovačova. Žádné výrazné posílení v Troubkách přes zimu neplánují.

„Vzhledem k tomu, že se nám uzdravil Koller a stoper Pospíšil je po operaci kolene, což je pro nás také vlastně posila, žádné příchody momentálně neřešíme,“ prozradil Jan Kroča.

Troubky nasbíraly na podzim deset bodů, jsou jedenácté a poslední Hustopeče nad Bečvou ztrácí jen dva bodíky, boj o záchranu by se nabízel jako prvotní cíl pro jarní část. Ambice však mají ve dvoutisícové obci na Přerovsku daleko vyšší.

„Stoprocentně věříme, že to zvládneme v pohodě. Neřekl bych, že cílem je záchrana. Chceme se posunout výš, hrát dobrý fotbal, který baví lidi. Musíme taky trošku zlepšit defenzivu,“ má jasno Jan Kroča.

„Sám jsem byl překvapený ze hry v I. B třídě, dělalo nám to problémy. Chceme snížit počet inkasovaných gólů a zakotvit někde v polovině tabulky, kam, myslím si, kvalitou kádru patříme,“ uzavřel trenér.