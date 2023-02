Bylo to na začátku sezony 2014/15. Jako jeden z mála ale syn bývalého brankáře Supíkovic na Jesenicku Jana Malysy (1973) netoužil po tom dávat góly.

„Na prvním tréninku jsem ještě nechytal. Hned po tréninku jsem ale šel za trenérem a zeptal se ho, jestli bych to mohl vyzkoušet v bráně. Od té doby jsem v ní zůstal,“ pousmál se Malysa mladší.

Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková

Na adrenalin a vyhrocené situace byl zvyklý z BMX, přesto ale musel s novou rolí chvíli bojovat.

„V začátcích jsem se po psychické stránce cítil hůř v bráně než na kole. Cítil jsem tu tíhu zodpovědnosti. Když udělám chybu, jsem tím posledním hráčem a je z toho většinou gól. S tím jsem měl dřív hodně problémy,“ přiznal student Střední školy veřejnoprávní v Prostějově.

Právě studium na Hané přineslo v pozdějším věku Malysovi zajímavou šanci v 1. SK Prostějov, kam dokonce před nástupem do prvního ročníku střední přestoupil, po dvanácti dnech se však prý rozhodl vrátit se do Jeseníku. „Dal jsem si od fotbalu na chvíli pauzu. V té době mě nějak přestal bavit,“ přiznal.

Nakonec ale přeci jen v Prostějově zakotvil, konkrétně v kategorii U19. „Podařilo se mi tam nakonec dostat a zažil jsem tam skvělý půlrok. Posunuli mě dopředu po všech stránkách,“ pochvaluje si Jan Malysa.

Divize? Mluvíme o ní

Z Jeseníku je to do Prostějova bezmála dvě hodiny cesty autem, studijní povinnosti spojené s maturitou tak aktuální jesenické jedničce neumožňují odstartovat zimní přípravu s týmem. Proto se nyní připravuje s prostějovskou kategorií U17.

Na start jara v rodném Jeseníku už se ale těší. Aby také ne. Jeho tým vede krajský přebor o bod před dvojicí nováčků z Čechovic a Kostelce i překvapením podzimu Brodkem u Přerova. Našlápnuto mají Jeseničtí solidně.

„Byl to super půlrok. Měli jsme tam menší krizi, kdy jsme pár zápasů nedokázali vyhrát, dokázali jsme se ale zvednout a navázali na to skvělou sérií výher, která trvala až do posledního zápasu v Lipové,“ rekapituluje gólman, který odchytal většinu zápasů až na pár vyjímek, kdy se mezi tři tyče postavil zkušený Jiří Červenka. Ten v týmu působí také v roli kouče.

Post vedoucího mužstva v Jeseníku zastává Jan Malysa starší. Tatínka tak má Honza stále po ruce.

„Bránu jsem zdědil po tátovi. Ten ale nechytal moc dlouho, na řadu přišla rodina. Od začátku jsem se ale díky němu tlačil do brány. Rozebíráme spolu každý zápas,“ prozradil gólman.

Dotáhnou to jeseničtí otec se synem až k postupu? „Nějaká slova o divizi v kabině samozřejmě padají. V hlavě jsme ale nastavení tak, že nás čeká ještě spousta zápasů, vedeme jen o bod a vše se může změnit. Pro všechny je to ale velká motivace,“ pověděl Jan Malysa.

„Všechno se sešlo v ideální čas. Jsme parta, která se nějakou dobu zná, panuje dobrá atmosféra. Máme dobrý tým, všechno funguje, jak má,“ dodal.

Divize je dosavadním maximem jesenického fotbalu. Na soutoku Bělé a Staříče se hrála dvě sezony v letech 2016 – 2018. Pak ale přišel pád do kraje, kde klub působí pátým ročníkem.

„Máme mladý kádr, divizi si moc hráčů z týmu nezahrálo. Všichni proto půjdeme za postupem,“ hlásí velký fanoušek Manchesteru United a Davida de Gey.

Ač by se to na první pohled nezdálo, také Jan Malysa umí na hřišti vyboucnout. Dokázal to v podzimním utkání s Konicí, kdy jeho tým po chybě inkasoval.

„Neunesl jsem to tak, jak bych měl. Naštěstí to dopadlo dobře, zápas jsme vyhráli. Dostávám to sežrat. Kluci si vždycky něco najdou,“ uzavírá Jan Malysa.

Brankáři jsou zkrátka podle fotbalistů často „jiní“. I proto sledujte náš exkluzivní seriál.

