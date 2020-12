Jedná se o odlišné kategorie. Zatímco Simonovi je třicet, tak mladík Macháček oslavil teprve dvacátiny. Oba patří mezi vytáhlé klasické hroťáky, které zdobí i přes jejich výšku rychlost a zakončení. „Já jsem ten silovější, vybojuju míč tělem a sem tam mu prodloužím hlavičku,“ začal s porovnáváním Simon. „Já jsem zase techničtější a obejdu hráče jeden na jednoho,“ doplnil Macháček.

„Oba se super doplňujeme, nahráváme si a vyhovíme si. On má devět gólů a já jsem mu třeba na sedm z nich nahrál a naopak,“ pokračoval starší z dvojice Simon, který svému parťákovi předává i kupu zkušeností.

„Mezi námi je taková rivalita a předháníme se, kdo dá víc gólů, což nás nakopává. Určitě nejsme žádní sobci, že bychom si ty góly nepřáli. Právě naopak, sledujeme se navzájem a pochválíme se,“ navázal Macháček, který dal letos v jednom z duelů čtyři branky.

„Vzhledem k tomu, že máme takové dva hráče, tak hrajeme na dva forvardy, ale za normálních okolností bych tuto soutěž na dva útočníky nehrál. Ale já nemůžu ani jednoho z nich posadit na lavku. Hrajeme na ně a oni to střelecky táhnou. Kuba je vzácný v tom, kolik toho pro vesnický fotbal udělal,“ podal svůj pohled trenér Jezernice Radko Dubravský.

Najít chuť a jít výš

Oba mají tah na branku, a právě pro Macháčka, který prošel v mládeži Přerovem, Kroměříží nebo Sigmou, by neměla být I. B třída konečnou fotbalovou štací.

„Kvůli zraněním na fotbal trošku zanevřel, ale měl by tady do něj najít znovu chuť a jít hrát výš,“ věří ve svého svěřence Dubravský.

Vývojem prošel i jeho kolega z útoku Simon, který dříve nebyl takovým chladnokrevným zakončovatelem.

„Vždycky mi říkali, že když nebudu mít natrénované, tak v zakončení nebudu mít klid. Když budu mít natrénované, tak ten klid mít budu a góly dám. To se mi potvrdilo. Není to o tom, že bych měl špatnou mušku, ale o fyzičce. V rozdílné tepovce se o zakončení jinak přemýšlí,“ ví hráč a jeho kouč dodal: „Desetkrát šel sám na bránu a šestkrát přestřelil. Potom se to naučil dát jenom po zemi do boku a je v tom skoro stoprocentní.“

Pušky střílí, ale tým nešlape

A v čem je tedy problém, že pušky střílí, ale tým nešlape? Nedostatek hráčů a špatná defenziva.

„Po prvním koronaviru jsme měli problém znovu nastartovat hráče. Dalo se z toho vytěžit víc, ale to, že dáme tři góly ještě neznamená, že všechno vyhrajeme. Je to sice jenom B třída, ale je v ní spoustu kvalitních hráčů. Dopředu jsme dobří, dozadu je to horší,“ hodnotil trenér.

„Látáme to. Celou dobu mého působení byla obrana nejslabším článkem. Tři roky končí čtyřicetiletý Roman Navrátil, ale nemůže, protože je pořád nejlepší. Máme v týmu osm útočníků a tři obránce. Každý by chtěl útočit,“ potvrdil Simon.

A také Jezernické zradila muška při pokutových kopech. Hned čtyři z pěti penaltových rozstřelů totiž prohráli. A ač herní projev nebyl špatný a mnoho proher nepřišlo, tak body přibývaly po jednom, což bylo málo. To na jaře musí vylepšit.