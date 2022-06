Šlo to jako po másle. Druhý tým tabulky si na předposlední Litovli smlsnul, už v poločase to bylo 5:1, po změně stran přidali domácí dalších pět kousků.

„Hlavně jsme chtěli odčinit prohru 0:5 z Mohelnice. Řekli jsme si, že proti Litovli chceme vyhrát za každou cenu. Vím, že Litovel možná byla oslabená, výsledek to ale byl krutý. Už od první minuty jsme hráli aktivně, měli hodně šancí, byly to kombinace až do brány,“ ohlížel se Pavel Zagol.

Ten svůj gólový účet otevřel ve 20. minutě, ve druhém poločase to pak byl hlavně jeho koncert – 62., 74. a 84. minuta, výsledek 9:1 a to ještě Ústečtí přidali symbolickou desátou trefu v závěru.

„Nic takového si nepamatuji a to jsem hrál i moravskoslezský krajský přebor,“ přiznal 27letý střelec.

Přetahovaná o střeleckou korunu

Ten tak má na svém kontě již osmnáct branek a o post nejlepšího ústeckého střelce se přetahuje s druhým hrdinou sobotního střetnutí – Petrem Holoubkem, který stihl hattrick v prvním poločase.

„Ten by taky mohl něco donést. Asi lahev,“ zavtipkoval Pavel Zagol.

Oba ještě teoreticky v posledních dvou kolech mohou zaútočit na korunu krále střelců krajského přeboru. Na čelo ztrácejí dva respektive tři zásahy.

„Řekli jsme si, že oba zkusíme zabojovat. Určitě bych ho chtěl předskočit. Hrál jsem méně zápasu než on. Ale jsem rád, že se daří všem,“ vyzdvihl Zagol fakt, že Sokol nasázel už 87 branek – nejvíc v soutěži!

„Všichni chtějí dát gól, chceme hrát dopředu. Trenér nás musí nabádat, abychom i bránili. Je to takové nahoru a dolů, což jde vidět i na výsledcích,“ zamyslel se útočník, který nedávno marodil, když si podruhé v kariéře zlomil lícní kost.

Pavel Zagol (vlevo) dává další gól. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Ivan Němeček

Málem hrál s maskou

„Hrozila operace, ale nakonec jsem na ni nešel, s doktorem jsme usoudili, že by přinesla více škody než užitku,“ vysvětlil Pavel Zagol. Původně neměl hrát čtyři týdny. „Vrátil jsem se po dvou zápasech, už mi to trošku chybělo. Měl jsem hrát s maskou, ale ta by se musela udělat na míru, což by trvalo déle,“ zmínil.

A my bychom zmínit měli ještě jednu informaci. Pavel Zagol má dvojče Martina, který dává góly za Nový Jičín v divizi F. Společně začínali v Heřmanicích a prošli Fulnekem, Jakubčovicemi, Baníkem Ostrava, Hlučínem i Opavou, kde si zahráli dorosteneckou ligu a později i MSFL.

Proč to nedotáhli dál? „V Jakubčovicích byla vždycky zvláštní domluva. Nechtěli nás nikam pustit, nám se to s bráchou nechtělo ani nějak řešit. Tak jsme se vrátili zpátky do Jakubčovic, odkud jsme šli do Ústí hrát divizi,“ zavzpomínal Pavel Zagol.

Momentální cíl je jasný. Na dálku urvat pro ústecký Sokol titul vicemistra krajského přeboru. Díky kanonádě s Litovlí mají Ústečtí vše ve svých rukou, pokud neztratí body, skóre 87:44 budou třetí Želatovice (72:38) jen těžko překonávat.

„Chtěli jsme hlavně znepříjemnit postup Šternberku, ale ten nám odskočil. Řekli jsme si, že druhé místo urveme za každou cenu,“ uzavřel Pavel Zagol.

