Bohuňovice - Rapotín 3:6

Branky: 38. z pen. Čapek, 42. Čapek, 77. Šiška - 4. Ostrák, 26. Ševčík, 35. Ševčík, 49. Morong, 65. z pen. Ševčík, 87. Morong.

Lubomír Orlet (trenér Bohuňovic): „Pro tentokrát jsme museli řešit situaci, kdo nám odchytá zápas. Oba naši brankáři byli mimo hru. Jeden je zraněný a druhý měl pracovní povinnosti. Svůj debut si v krajském přeboru odbyl gólman béčka Smrček. Nezávidění hodná situace pro něj i pro celý tým, když proti vám stojí tým Rapotína, který má nejlepšího střelce soutěže Ševčíka, který měl před utkáním třináct gólů. První půlka byla naprosto vyrovnaná. Rozdíl byl v tom, že soupeř byl maximálně produktivní. Po třech střelách na naši bránu to bylo 0:3. Dvakrát jsme se po standardní situaci nedostali k odraženému míči a pohotovými střelami jsme za to byli potrestáni. Třetí branka padla po pěkném centru a soupeř neměl těžké z malého vápna hlavou skórovat. My jsme si do té doby vypracovali tři slibné příležitosti, ale střela byla buď zablokovaná nebo nepřesná. Vzápětí jsme se dostali během pár minut zpět do zápas, kdy skóroval z pokutového kopu a o chvíli později hlavou Čapek. Poločas byl 2:3. Druhá půle byla z naší strany hodně křečovitá. Kluci chtěli, ale potřebný klid a zkušenost ve finální fázi nám chyběla. Oživit hru střídáním se také příliš nedalo, a tak utkání dopadlo divoce 3:6. Chtěl bych na závěr poděkovat hráčům z béčka, kteří nám pomohli utkání odehrát. Jinak by musel chytat někdo z hráčů a na střídání by nebyl vůbec nikdo.“

Antonín Mura (trenér Rapotína): „V utkání bylo plno zvratů. Soupeř nás prvních patnáct minut tlačil. Měl samé rohy, ale my jsme na oplátku dali tři góly po sobě z brejků. Potom jsme najednou trošku polevili a hráli jsme proti slunku, takže každý přímý kop směrem do brány byl problém. Dostali jsme z toho dva góly a bylo drama. V kabině jsme udělali trochu ruch a druhá půlka byla jasně v naší režii, hrálo se na jednu branku. Domácí dvakrát zahrozili z protiútoků, měli vepředu rychlého hráče, ale měli jsme to pod kontrolou. Jsem spokojený s výhrou, která byla zasloužená.“