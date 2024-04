Krajský přebor muži

22. kolo:

Čechovice - Zábřeh 2:0

Branky: 11. Šteigl, 58. Šteigl.

Zdroj: Radomír Novák

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „První poločas jsme nabídli hned soupeři šanci po špatné rozehrávce, naštěstí nás nepotrestal. Jinak byl v naší režii, byli jsme lepší do ofenzivy. David Trajer měl tutovku, nedal, měli jsme náznaky brejků, které jsme nedohráli. Po krásném rohu jsme dali na 1:0, který to hlavičkou usměrnil. Šli jsme zaslouženě do vedení. Do druhé půle jsme udělali změny, abychom byli více v pohybu bez míče, což nám chybělo. Podařilo se to, ale ze hry jsme gól nedali. Pomohli jsme si standardkou, kdy to Šteigl opět trefil. Vyhráli jsme zaslouženě, soupeř měl jednu nebo dvě šance. Do defenzivy jsme pracovali dobře.“

Zdeněk Opravil (trenér Zábřehu): „Vyrovnané utkání, které rozhodly standardní situace. Neubránili jsme dva rohové kopy, po kterých jsme dostali góly. Druhý byl krásný z voleje, ale nemůžeme dostat dva góly ze standardek. Navíc, aby nám to dával borec z voleje z jedenáctky. Nepochopím, jak jsme to nemohli ubránit, jednoznačně naše chyby. Nebylo moc šancí ani na jedné straně. Bylo tam zlepšení v kombinaci, ale hrajeme po šedesát metrů. V poslední třetině hřiště to není ono, byla tam sice spousta centrů, ale ve vápně jsme v malém počtu a musíme to zlepšit do dalších zápasů.“