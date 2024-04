Brodek u Př. - Želatovice 2:0

Branky: 47. z pen. Kaďorek, 70. Složil.

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Napravená reputace. Kluci to pojali jako derby. Vyříkali jsme si zápas v Čechovicích. Byl to první soupeř, který bude chtít hrát po zemi fotbal. S trenérem Jirkou Jemelkou se znám. Jejich styl nám vyhovoval. Měli jsme více šancí. V prvním poločase asi tři, trefili jsme také tyčku. Ve druhé půli nás Želatovice zatlačily, ale hrály po šestnáctku. Od nás obrat o 360 stupňů v přístupu a podobně. Nevíme, proč to venku nejde a doma nám to šlape. Byl to jeden z lepších výkonů. Vyhráli jsme zaslouženě. Nula je také výsledek práce dozadu.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Brodek byl dnes po dlouhé době tým, když nepočítám Medlov, kterého jsme herně nepřehráli. Musím říct, že byl dobře nachystaný, hrál poctivý fotbal plný chuti a srdce. Nám dnes zápas nesedl. Co z toho, že máme držení míče ve vysokém procentu, co z toho, že máme více ze hry, nic. Náš fotbal je naivní, bez špetky agresivity, náš fotbal prostě přestal mít "koule"! A za to je zodpovědný trenér. Musí své hráče připravit daleko lépe, musí v nich vzbudit více chuti, více nadšení. Kluci mají na to, aby takové zápasy zvládali, aby byli prostě lepší! Musíme teď udělat vše pro to, abychom to zlomili, osvěžili a zase začali vyhrávat. A my zase začneme, jsem o tom pevně přesvědčen.“