Bohuňovice - Brodek u Př. 1:6

Branky: 90. Král - 34. Skopal, 48. Kaďorek, 54. Skopal, 72. z pen. Skopal, 75. Fleischmann, 88. Složil.

Radim Kopecký (trenér Bohuňovic): „Není to příjemné, máme spoustu zraněných hráčů, den před zápasem se nám zranil další. Došlo to už do takové fáze, že jsem musel od začátku nastoupit i já, což jsem na začátku říkal, že vůbec nebudu chtít. Brodek byl jednoznačně lepší. Byl kvalitnější, hráli asi nejlepší fotbal a zasloužili si absolutně vyhrát. Trošku mě mrzí, že to bylo takovým rozdílem, ale ještě nás podržel brankář. Chytil čtyři šance, musím mu poděkovat. Dokážu si představit, že ho to vůbec nemuselo bavit, protože to, co se na nás valilo, byla katastrofa. Musíme nad tím popřemýšlet a najít způsob, jak sezonu důstojně dohrát.“

Rudolf Pola (trenér Brodku): „V Bohuňovicích jsme chtěli konečně vyhrát venku. Od první minuty jsme byli lepší. Bohuňovice jen bránily, my jsme měli spoustu šancí už ze začátku, které jsme neproměnili. Kolem třicáté minuty nám tam padl odražený míč ze standardky naštěstí. Druhý poločas už domácí odešli fyzicky a my jsme je úplně převálcovali. Padl další hattrick od Skopala, jsme rádi, že jsme se konečně rozstříleli a začalo nám to padat do branky. Přístup skvělý, hráči hráli dobře, navázali jsme na výkon s Mohelnicí. Zasloužené body. Myslím si, že Bohuňovice budou mít velké starosti to zachránit. Vím, že tam měli nějaké oslabení, hráli s dorostenci, ale byl to jeden z nejslabších soupeřů. Přeji klukům, hlavně Radimovi Kopeckému, protože ho znám, aby to ukopali a zachránili, ale budou to mít hodně těžké.“