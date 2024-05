Postřelmov - Litovel 1:0

Branka: 90+2. Nimrichtr.

Radim Netopil (trenér Postřelmova): „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, kdy se soupeř minimálně výsledkově zvedl. Čekali jsme, že budeme hrát do bloku a Litovel bude čekat na brejky a standardky. My jsme je pustili jen do jedné situace, která byla právě ze standardky. Bylo to jen o nás, jestli si poradíme s nízkým blokem. V první půli šel sám Nimrichtr, ale gólman ho vychytal. Pak měli ještě dobrou střeleckou pozici Nýdecký a Janíček, ale vždycky to ztroskotalo na brankáři. Druhou půlku jsme je ještě víc zatlačili, ale vyjma Rýznara, který z dobré pozice přestřelil a potom ještě střele Nimrichtra, kterou brankář vyrazil, jsme se tam nedostávali. Centry prolétávali, netrefovali jsme je, chodilo to vždy mimo nebezpečnou zónu. Když už to vypadalo na remízu, tak přišla první chyba gólmana, který to špatně odkopl, Nimrichtr se ho snažil přehodit, trefil břevno z vrchu. To už jsem si říkal, že to skončí 0:0. Pak se na nás usmálo sportovní štěstí, kdy jsme tam uhráli dva souboje před vápnem, nedovolili jsme jim odkopnout míč, ten vypadl k Nimrichtrovi, který to zkušeně uklidil přes hradbu těl. Brankář asi nic neviděl, proto reagoval později a nedostal se tam. Šťastné vítězství, ale zasloužené. Moc nechybělo a skončilo to remízou.“

Petr Uvízl (trenér Litovle): „Jeden z našich nejslabších výkonů. Dlouho to sice bylo 0:0 a dostali jsme gól až v devadesáté minutě. Žádné šance jsme ale neměli, soupeř byl lepší. Někteří naši kluci neodvedli to, co by měli. Byl jsem z toho nespokojený. Je to už několikátý zápas, kdy dostaneme gól v samotném závěru a kvůli tomu remizujeme nebo prohrajeme. Jsme zklamaní, ač si soupeř zasloužil vyhrát.“