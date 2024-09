Branky: 54. Šteigl - 40. Čtvrtníček.

Sestřih Čechovice - Želatovice | Video: Radomír Novák

Jakub Ráček (asistent trenéra Čechovic): „Za dnešní výkon musíme hráče pochválit. V prvním poločase je soupeř více na míči, ale my se dobře posouváme a kromě branky soupeře do ničeho nepouštíme. Před poločasem zpoza šestnáctky Čtvrtníček umístil krásnou střelu k tyči a do kabin jdeme za nepříznivého stavu 0:1. Do druhé půle nastupujeme s tím, že zápas chceme zlomit a nechat si tři body doma. Soupeře dobře napadáme a výsledkem je branka Honzy Šteigla na 1:1. Poté je zápas nahoru dolů. Soupeř hrozil hlavně ze standardních situací, ze kterých naštěstí neinkasujeme. Přesto jsme to my, kteří můžeme utkání zlomit na svoji stranu, kdy po krásné nahrávce běžel Ráček sám na brankáře avšak přestřeluje. Od druhého poločasu se musíme odpíchnout a na tento výkon musíme navázat i v dalších zápasech.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Musím nejdříve poděkovat Čechovicím, že nám umožnily přesunout zápas na neděli, vzhledem k naší akci, co se konala u nás ve vesnici a zúčastnilo se jí hodně kluků z týmu. Zápas jsme si dle mě zkomplikovali sami, kdy jsme úplně vypadli z role na prvních deset minut druhého poločasu. Ale popořádku.. Od prvních minut jsme hráli do hodně hlubokého obranného bloku domácích, což nebylo jednoduché, museli jsme být trpěliví a kvalitní na míči. Myslím si, že se nám to dařilo, kluci měli dobrý pohyb a v poločase jsme vedli 1:0. V kabině jsme se všichni shodli, že musíme pokračovat, být ostražití a od začátku druhé půle koncentrovaní. Bohužel, opak byl pravdou a my prvních patnáct minut druhé půle prospali a inkasovali. Branka nás poté probrala a opět jsme začali hrát, soupeře jsme až do konce utkání zatlačili, měli i brankové příležitosti, ale dát branku se nám nepodařilo, naopak v poslední minutě po naší chybě, mohl dát vítěznou branku soupeř. Pro nás ztracené dva body, ale myslím si, že Čechovice začnou sbírat body, protože nemají tým na to, aby byly na chvostu tabulky.“

Přerov - Jeseník 2:1

Branky: 15. Kratochvíl, 56. Bielko - 47. vl. Kuča.

David Chuda (trenér Přerova): „Jsem rád, že jsme zvítězili. Soupeř má svou kvalitu a dnes se hrál dle mého vyrovnaný zápas. My si však v konečné fázi vytvořili více šancí a hlavně jsme dvě proměnili na rozdíl od minulého týdne. V poli jsme však výraznou převahu neměli. Letošní přebor je opravdu našlapaný a utkání budou rozhodovat maličkosti. Potřebovali bychom se konsolidovat a dát do pořádku po zdravotní stránce. S tím v sobotním parnu souvisel i slabší běžecký výkon mých svěřenců, na který nejsem moc zvyklý. Pevně věřím, že se již nebude opakovat. Cením si, že hráči na hřišti šli přes závit a nechali tam vše. Odměnou jim byla výhra, která mi zpříjemnila narozeniny. Díky kluci. Příští týden zajíždíme do Olešnice, která naplňuje předpoklady a zatím válcuje soupeře. Každé utkání však začíná 0:0 a zkusíme od lídra přivézt solidní výsledek.“

Svatoslav Valenta (trenér Jeseníku): „Bylo to hodně bojovné utkání, které odpovídalo postavení týmů v tabulce a kvalitě hřiště. Bylo to hondě o soubojích. Soupeř šel do vedení, měl šance. My jsme vyrovnali a uchylovali jsme se k tlaku. Potom ale soupeř dohrál standardku, my jsme se u ni nechovali ideálně a rozhodl. My jsme tam potom ještě měli centry, ale terén nedovoloval souvislejší kombinaci. Bylo to kostrbaté a spravedlivě byl soupeř asi o gól hladovější a důraznější, byť klukům nemůžu v přístupu nic upřít.“

Dolany - Bělotín 3:1

Branky: 17. z pen. Kaluža, 78. Blaho, 93. Sedláček - 28. Marek.

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Byli jsme odhodlaní doma získat nějaké body. Povedlo se nám dovézt bod z venku, tak jsme ho chtěli potvrdit. Nechtěli jsme Bělotín pustit do hry, ale moc se nám nedařilo. Byli jsme ustrašení a bylo to kostrbaté. Liďák to vzal na sebe, prošel čtvrtinu hřiště a byl faulován na penaltu. Proměnil ji Kaluža a to nás zvedlo. Pořád jsme ale nebyli schopni to dovést do finální fáze. Pak jsme nabídli soupeři gól, kdy jsme dobře nabrali náběh, ale chtěli jsme to hrát fotbalově, což se nepovedlo. Ve druhém poločase to z naší strany nebyla úplně kvalita, ale pomohlo nám vyloučení soupeře. Hráli jsme trpělivě a Blaho si naběhl na centr. Bělotín do té doby hrál na brejky, potom si pomáhal nákopy a standarkami. Ještě jsme přidali třetí gól a jsme rádi za výhru, přestože se nám nedařilo fotbalově.“

Jan Březík (trenér Bělotína): „Gratuluji soupeři k výhře, prohru beru na sebe – i v deseti jsem chtěl vyhrát. Kluci to odmakali, nemám jim co vytknout.“

1. SK Prostějov "B" - Rapotín 3:0

Branky: 22. Šmirják, 53. z pen. Šmirják, 60. Vagner.

Dominik Bokůvka (asistent trenéra Prostějova B): „Ačkoliv výsledek může vypadat jednoznačně, průběh zápasu zdaleka tak jednoznačný nebyl. Rapotín má ve svém kádru zkušené a kvalitní hráče, což bylo na hřišti znát a nutilo nás hrát disciplinovaně. Přesto se nám dařilo plnit pokyny, které jsme si dali v šatně, hráli jsme organizovaně a dokázali eliminovat silné stránky soupeře. Hráli jsme s velmi slušným nasazením, díky čemu jsme dokázali soupeři vytvářet problémy i v situacích, kdy měl míč pod kontrolou. Dvě branky v úvodu druhé půlky nás pak uklidnily a soupeřovy naděje lehce otupily. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, a věřím, že nám tento výsledek dodá klid na další práci, protože nám dosud chyběl klid na míči a větší sebevědomí v rozehrávce i v koncovce. Věřím, že na tom můžeme stavět a nadále zlepšovat naši hru. Mám také velkou radost, že se nám podařilo zapojit dorostence, kteří odvedli výbornou práci a ukázali, že mohou být příjemným impulsem pro náš tým. Přechod do dospělého fotbalu není snadný. Jednou z rolí B týmu je ulehčit mladým hráčům tento proces. Jsem proto rád, že u nás mohou dorostenci získávat cenné zkušenosti a oťukávat se při kariérním progresu. Danova branka při prvním startu je pak sladkou odměnou pro všechny v klubu.“

Milan Schmidt (trenér Rapotína): „Úplně stejná písnička, nedáme góly ze začátku. Jeřábek měl na hlavě čistou šanci. Potom jsme po odrazu inkasovali. Věděli jsme, že Prostějov je těžký soupeř. Druhý gól padl z penalty a pak po dalším odrazu. Neumíme dávat góly, máme peška a pokud se je nenaučíme dávat, tak budeme těžko vyhrávat. Kluci šli pomoci béčku, že se tam rozstřílí a stejně to nevyšlo. Máme teď existenční zápas proti Čechovicím, jelikož máme dva body a soupeř jeden. Musíme se na to pořádně nachystat a chytit se.“

Zábřeh - V. Bystřice 1:3

Branky: 83. Žanda - 37. Spurný, 54. Hornich, 64. Mazouch.

Ladislav Onofrej (trenér Velké Bystřice): „Zápas se nám podařil. Od začátku jsme byli nebezpeční. Hrozili jsme každou chvílí a zaslouženě jsme vyhráli. Z pohledu hrajícího trenéra se mi zdálo, že hodně našich zisků bylo zabržděných. Mohli jsme mít ještě víc šancí. To mě trošku mrzelo.“

Konice - Postřelmov 2:2

Branky: 65. vl. Arbeit, 74. vl. Blaťák - 28. Nimrichtr, 54. Nýdecký.

Petr Ullmann (trenér Konice): „Věděli jsme o síle soupeře, který měl čtyři výhry v řadě, předváděl dobrý fotbal. Hrál se celkem vyrovnaný zápas, ale nepohlídali jsme roh, kdy jsme inkasovali. Nebyl jsem spokojený s pohybem a napadáním. Postřelmov byl lepší. V poločase jsme si něco řekli, prostřídali, změnili rozestavení i posty hráčů. Mančaft ukázal, že umí zapnout, když mu teče do bot. Mrzí mě, že jsme dostali druhý gól opět po rohu. Pak se ale kluci semkli. V rychlém sledu se prosadili Bačovský, jehož střelu si po odrazu od tyčky do brány srazil brankář a Jašíček, jehož přihrávku si srazil do sítě obránce. Měli jsme tam ještě šance, ale nakonec nás v závěru mohli vytrestat, Rýznar šel sám, ale nedal, pak přímý kop proletěl zdí do tyčky. Spravedlivá remíza, musím kluky pochválit, že zápas nezabalili a makali dál. Bod bereme s pokorou. Chci vyseknout poklonu Postřelmovu, který hrál dobře. Diváci viděli pěkné utkání.“

Zdeněk Pospíšil (trenér Postřelmova): „Byli jsme ovlivněni tragédií. Všechno v klubu se zastavilo, protože nás opustil tragicky táta od Honzy Nimrichtra, který byl jedním ze zakladatelů nového areálu v Postřelmově a udělal toho pro tamní fotbal hodně moc. Bylo vidět, že kluci jsou z toho v šoku. Sám Honza přemýšlel, jestli pojede, nepojede, nakonec jel a po rohu dal gól na 1:0. Celkově tam moc šancí v prvním poločase nebylo, hrálo se na malém tvrdém hřišti a Konice je houževnatý soupeř. Nebyla to naše hra, bylo to bojovné utkání. Druhý poločas jsme byli více na míči a dali jsme na 2:0, pak ale přišel zkrat gólmana a po snížení nás Konice přišpendlila nákopy do vápna. Potom přišel nešťastný odraz a vyrovnání. Ještě do konce zápasu jsme měli dvě tutové šance, Rýznar šel sám a nedal, potom jsme trefili tyč po standardce. Celkově asi zasloužená remíza, byť jsme šancí měli více.“

Brodek u Př. - SK Uničov "B" 0:4

Branky: 18. Kasal, 54. Michalik, 81. Trefil, 89. Michalik.

Standardka Uničova B proti Brodku u Přerova | Video: David Zmund

Olešnice - Mohelnice 6:1

Branky: 3. vl. Bača, 4. Krč, 31. Tögel, 38. z pen. Heinz, 69. Heinz, 86. Čikl - 34. Ryba.

Alexander Bokij (trenér Olešnice): „Podle skóre to vypadá na jednoduchý zápas, ale měli jsme v týmu dobrou náladu. Kluci chtěli vyhrát za každou cenu. Rychle jsme se dostali do vedení, už ve čtvrté minutě to bylo 2:0 a přidali jsme také třetí gól. Povedený začátek určitě rozhodl. Dokázali jsme soupeře donutit k chybám, z čehož pramenily šance. I Mohelnice tam něco měla. Ve druhém poločase to soupeř otevíral a pro nás vznikala okénka. Dokázali jsme přidat ještě tři branky.“