Krajský přebor muži

17. kolo:

Mohelnice - Čechovice 2:4

Branky: 21. z pen. Brulík, 42. Srdýnko - 12. Zelina, 15. Haluza, 72. J. Šteigl, 90. P. Šteigl.

Roman Kuba (hrající trenér Mohelnice): „První domácí zápas na těžkém terénu, který jsme v závěru nezvládli a nemáme tak ani bod. Z mého pohledu jsme prvních pětadvacet minut hráli se zbytečným respektem, v hlubokém bloku a čekali na to, s čím soupeř přijde. Za stavu 0:2 jsme už neměli co ztratit, penalta nás dostala znovu do zápasu a stejně tak náš druhý gól po krásné akci. V 60. minutě šel po červené kartě soupeř do deseti a to nám asi paradoxně ublížilo. Do té doby se hrálo otevřené utkání, které na svoji stranu mohly zlomit oba týmy. Po červené kartě se Čechovičtí zatáhli, soustředili se především na defenzivu a spoléhali na to, že jim vyjde nějaký rychlý protiútok. To se také stalo, když v 72. minutě padl krásný gól hostujícího Šteigla. My jsme si s přesilovkou nedokázali vůbec poradit. Ano, beru v potaz, jak jsem zmínil na začátku, terén tomu zrovna moc nenahrával, ale i tak jsme se měli snažit dostat do soupeřové defenzívy více kombinačně, přes strany a hrozit především po centrovaných míčích. Místo toho jsme to zbytečně nakopávali a soupeři to ještě víc usnadnili. V závěru utkání jsme se marně snažili vyrovnat a naopak jsme znovu inkasovali, čímž jsme zápas definitivně ztratili.“

Zdroj: Radomír Novák

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „V Mohelnici jsme chtěli navázat na výkon z prvního utkání, což se nám dařilo, byli jsme dominantní na míči a vytvářeli si i šance, ze kterých jsme se dostali do dvougólového vedení. Kolem dvacáté minuty byla proti nám nařízená penalta, kterou soupeř snížil na 1:2 a my jsme vypadli z tempa, z čehož následoval pár minut před poločasem vyrovnávací gól. Věděli jsme, že pokud druhý poločas odehrajeme jako prvních dvacet minut prvního, tak zápas zvládneme vítězně, o což jsme se také snažili, ale zhruba v šedesáté minutě jsme šli do oslabení po červené kartě pro Filipa Studeného, který na poslední chvíli fauloval unikajícího protihráče. Škoda toho momentu, protože tomu předcházela naše jednoduchá ztráta míče na útočné polovině a individuální chyba. Po vyloučeni jsme trošku změnili rozestavení a udělali dvě změny. Za zbylých zhruba třicet minut jsme i v oslabení dokázali vstřelit dvě branky a tím i dotlačit utkání do vítězného konce a podle mě zaslouženě. Chtěl bych určitě vyzdvihnout týmovost a odhodláni hráčů jít za vítězstvím i v oslabení a za to jim patří poděkování.“