Jiří Kohout (trenér Litovle): „Dnes to z naší strany nebylo špatně sehrané, šlo o vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodla lepší produktivita domácích. A taky to, že vyrobili méně individuálních chyb.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Musím říct, že mě Kralice překvapily a prvních 25 minut hrály velice dobře a byly lepším mužstvem. My se do zápasu dostávali pomalu, ale myslím si, že od poloviny prvního poločasu jsme se chytli a šli si za vítězstvím, které mohlo a mělo být vyšší než jen 1:0. Jsem rád za 3 body i předvedený výkon. Nejsem rád, že zahazujeme i ty nejvyloženější šance a penalty.“

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „Kvůli trestu jsem nemohl být na lavičce, ale do zápasu jsme vstoupili nejlepším možným způsobem. Už v sedmé minutě jsme vedli 2:0 a celý první poločas jsme hráli kvalitně a v pohybu. Proto byl také výsledek 5:0. Po přestávce jsme se bohužel přizpůsobili hře hostů a lacinými chybami v rozehrávce jsme jim nabídli mnoho možností ke skórování. Naštěstí je Mohelnice nevyužila. Druhá půle už celkově nesnesla měřítko krajského přeboru.“

