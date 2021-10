Krajský přebor (12. kolo):

Želatovice - Bohuňovice 4:0

Branky: 27. Čtvrtníček, 40. Skopal, 44. Čtvrtníček, 70. Skopal.

Jeseník - Kralice 2:1

Branky: 22. Horák, 29. Kutal - 20. Cibulka.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Dnes jsme podali hlavně ve druhém poločas špatný výkon. Místo toho, abychom přidali třetí gól, tak jsme pustili Kralice do hry a bylo to až do konce dramatické. Spokojený jsem jen s výsledkem.“

Rapotín - Dolany 3:0

Branky: 54. Charvát, 67. Boško, 84. Charvát.

Mohelnice - Lipová 2:1

Branky: 6. Kožela, 29. Kožela - 35. Ježek.

Litovel - Ústí 1:3

Branky: 20. z pen. Jindra - 31. Holoubek, 88. Nehyba, 87. Holoubek.

Pavel Sencovici (trenér Ústí): „Dnes se nám zápas vůbec nepovedl. Sympatický výkon domácích doplňovali svými chybami rozhodčí Machala a Sedláček, ale nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu.“

Další zápasy:

NE, 14.30:

V. Losiny - Lutín

Brodek u Př. - Šternberk

Medlov - Zábřeh,