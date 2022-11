Brodek u Přerova - Lutín 2:0 (0:0)

Několik velmi slibných momentů si vypracovali v průběhu zápasu s Lutínem hráči Brodku u Přerova, na gól ale čekali až do 67. minuty. O první trefu zápasu se postaral z dorážky Dan Štěpánek. Hostující Sigma své možnosti nevyužila a deset minut před koncem přidali domácí pojišťovací zásah. Závěr utkání navíc dohrával Lutín v oslabení, a vývoj utkání tak už zdramatizovat nedokázal.

Bohuňovice - Kostelec na Hané 0:2 (0:1)

Cenné tři body si odvezl v posledním utkání podzimní části sezony tým Kostelce na Hané z Bohuňovic. Hosté se trefili těsně před odchodem do šaten, kdy přesně mířil Dominik Hruban. Krátce po začátku druhé půle se pak Kostelečtí radovali podruhé zásluhou Lukáš Grulicha. Bohuňovice recept na defenzivu soupeře tentokrát nenašly.

Čechovice - Velké Losiny 3:4 (3:2)

Pořádnou přestřelku nabídl duel Čechovic s Velkými Losinami. Domácí lídr soutěže díky úsilí Jana Šteigla otevřel skóre v 7. minutě, hosté z Velkých Losin ale během deseti minut vývoj zápasu otočili. Do přestávky si Čechovice vzaly vedení zpět, tím však zvraty v zápase neskončily. Ve druhém poločase dvakrát skóroval v dresu Velkých Losin David Hilbert a přisoudil tři body hostům. Čechovičtí opustili po dlouhé době první příčku tabulky.

Konice - Lipová 3:1 (1:1)

Od 22. minuty musel mančaft Konice dohánět manko proti soupeři z Lipové. To se jim podařilo ještě do pauzy, když srovnal stav Roman Kamený. Ten pak v 53. minutě přidal ještě druhý zápis do střeleckých statistik a domácí celek se tak ujal vedení. V závěrečné desetiminutovce se trefil ještě jeho jmenovec Roman Krása a dal výsledku konečnou podobu na 3:1.

Želatovice - Litovel 3:0 (1:0)

Hned v první minutě zatlačily Želatovice hosty z Litovle a Roman Goldemund tvrdou ranou zajistil svému týmu skvělý vstup do zápasu. Ztrátu se Tatranu smazat nepodařilo. V 69. minutě navíc domácí svou pozici ještě vylepšili, když na konci gólové akce stál David Zezulka. Deset minut před koncem pak pečetil na 3:0 Tomáš Čtvrtníček.

Medlov - Dolany 4:2 (2:0)

Dolany málem zaskočili protivníka z Medlova hned v první minutě, domácí ale zachránila branková konstrukce. O čtvrthodiny později už byl zápas velmi výrazně nalajnovaný ve prospěch Medlova, když se trefil Patrik Kasal a z penalty Michal Muzikant. Po pauze měli Medlovští opět výhodu pokutového kopu, který tentokrát až z dorážky znovu proměnil Michal Muzikant. Hosté se ale nevzdali a dvěma slepenými góly se dostali na dostřel. Vzápětí ale medlovský Petr Klos opět navýšil rozdíl ve skóre a domácí si výhru vzít nenechali.

Jeseník - Rapotín 4:2 (3:1)

Na první příčku tabulky se vyhoupl po patnácti odehraných kolech Jeseník. Ten si na domácím hřišti poradil z hosty z Rapotína, kteří se pohybují na opačném pólu tabulky. Po první půli vedli domácí díky trefám Planého, Červeňáka a Cundrly 3:1, za hosty snižoval Ševčík. Ve druhé půli už Jeseničtí duel kontrolovali, od 60. minuty měli třígólový náskok po zásahu Adama Břízy. Hosté už pouze snížili na 4:2.

Mohelnice - Zábřeh 3:4 (1:3)

Od druhé minuty zápasu se Zábřehem tahali Mohelničtí za kratší provaz, když hostující fanoušky rozradostnil Roman Puchr. Domácí sice o čtvrt hodiny později srovnali, ale Zábřeh si vzápětí znovu vzal vedení zpět. A do přestávky náskok s přispěním vlastního gólu Mohelnice ještě navýšil. Domácím se deset minut před koncem podařilo znovu dotáhnout, když se ve druhé půli trefil Knop a Kuba, jenže poslední slovo měl opět Zábřeh. Roman Puchr přidal druhou trefu v utkání a tři body směřovaly na konto hostů.

