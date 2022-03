Medlov - Mohelnice 2:0 (0:0)

Do Medlova zavítala po zimní přestávce Mohelnice, na gól se na hřišti nedaleko Uničova čekalo až do druhého poločasu. Po rohovém kopu se radovali domácí hráči a fanoušci v 69. minutě. Těsné vedení vydrželo Medlovským až do závěrečných minut, kdy vítězství pečetil dalším zásahem po zaváhání hostů Sedláček.

Lipová - Ústí 2:3 (2:1)

Fotbalisté z Lipové proti silnému celku z Ústí vedli po prvním poločase 2:1, když dva zásahy zajistil pro domácí Ondrej Milar. Po hodině hry se podařilo hostům srovnat ze standardní situace, poté ale jejich šance na bodový úspěch poněkud poklesly. Po poznámce k rozhodčímu viděl jeden z hostujících hráčům červenou kartu. Ústí ale nakonec odvezlo z Lipové všechny body, když domácí Milar přidal třetí trefu v utkání, tentokrát však smolně do vlastní sítě. Rozhodující gól zápasu obsluha kamery bohužel nezaznamenala.

Bohuňovice - Litovel 0:1 (0:0)

Souboj sousedů v tabulce nabídlo 16. kolo na hřišti v Bohuňovicích. Domácí své šance skórovat v prvním poločase nevyužili a krátce po pauze to byl hostující tým, kdo se radoval z prvního gólu zápasu. Trefa, o kterou se postaral Lukáš Ďurďa, byla nakonec tou jedinou a tedy vítěznou.

Dolany - Lutín 1:0 (1:0)

Další z duelů dvou celků z olomouckého okresu přineslo první jarní kolo v Dolanech. Hostující tým z Lutína inkasoval krátce před poločasovou přestávkou. Ve 42. minutě se domácímu Tomáši Macháčkovi vyplatilo napadání soupeře a Dolany šly do vedení. Další šance po zbytek zápasu zůstaly nevyužity a tři body zůstaly pod Svatým Kopečkem.

Brodek u Přerova - Želatovice 1:4 (1:1)

Spoustu atraktivních momentů si užili diváci na hřišti v Brodku u Přerova. Radost z vítězství ale patřila hostujícímu celku ze Želatovic. Souboj dvou celků z Přerovska rozhodl dvěma zásahy po pauze Vojtěch Skopal, v závěru pak hosté navýšili na konečných 1:4.

Zábřeh - Jeseník 3:2 (1:1)

Vyrovnanou partii viděli fanoušci fotbalu na zápase Zábřehu s Jeseníkem. Domácím se podařilo po čtvrthodině hry otevřít skóre, Jeseničtí ale rychle reagovali. Po přestávce si hosté vytvořili mírný náskok, Karel Lukas v dresu Zábřehu ale v závěrečné dvacetiminutovce vývoj zápasu dvěma góly vývoj zápasu otočil ve prospěch domácích.

Kralice na Hané - Velké Losiny 0:5 (0:4)

První zápas po zimní pauze se Kralicím na Hané nevydařil. Velké Losiny odstartovaly úvodní dějství ve velkém stylu a už po pěti minutách vedly 2:0. Další dvě branky přidali hosté do poločasu. Kraličtí měli po pauze možnost alespoň kosmeticky upravit výsledek, avšak své šance nevyužili. Za Velké Losiny zkompletoval deset minut před koncem hattrick David Hilbert a dal výsledku konečnou podobu na 0:5.

Šternberk - Rapotín 4:0 (2:0)

18. Tögel Jan, 27. Koutek Ladislav, 55. Pazdera Vojtěch, 86. Juřátek Radoslav

Záznam utkání není k dispozici.

