Brodek u Přerova - Mohelnice 5:2 (2:1)

Zdroj: Youtube

Na silného soupeře z Mohelnice si v domácím prostředí vyšlápli fotbalisté Brodku u Přerova. Během úvodních šesti minut skórovali hned dvakrát a vykročili za úspěšným výsledkem. V dresu Mohelnice korigoval na 2:1 Roman Kuba, po přestávce se ale Brodku dál střelecky dařilo a domácí s přehledem udrželi rozhodující náskok.

Rapotín - Litovel 5:0 (3:0)

Zdroj: Youtube

V jasnou záležitost proměnili hráči Rapotína domácí souboj s Litovlí. Už po pěti minutách hry se tým ze Šumperska radoval z prvního gólu, do přestávky přidali Rapotínští ještě dva přesné zásahy. Tatran se alespoň o kosmetickou úpravu výsledku snažil marně, i ve druhé půli se prosazovali jen domácí. Z penalty navýšil Klemsa a na konečných 5:0 upravil Drozd.

Medlov - Dolany 3:2 (2:1)

Zdroj: Youtube

Náročnou výzvu před sebou měly ve 22. kole Dolany, které zavítaly na půdu Medlova. Hosté ale po pětadvaceti minutách překonali defenzivu soupeře a šli do vedení. To jim ale dlouho nevydrželo, během deseti minut skóroval za domácí Mikuta a Kasal. V úvodu druhé části střetnutí tým z Dolan vývoj duelu zdramatizoval na 2:2 a dlouho to vypadalo, že rozhodnout budou muset penalty. Tři body ale nakonec zůstaly na Uničovsku, když pět minut před závěrečným hvizdem trefil pro domácí výhru druhým zásahem v utkání Patrik Kasal.

Bohuňovice - Kralice na Hané 6:1 (4:0)

Zdroj: Youtube

Atraktivní podívanou pro domácí fanoušky připravil tým Bohuňovic proti Kralicím na Hané. Rozhodnuto bylo už po prvním poločase, za dvacet pět minut stihl v dresu Bohuňovic hattrick Jan Šmirják. Ve druhém poločase přidali domácí další dva góly, soupeř z Prostějovska pouze v závěru korigoval na 6:1.

Jeseník - Velké Losiny 3:1 (2:0)

Zdroj: Youtube

Cestu za úspěšným výsledkem připravil pro tým Jeseníku v souboji s Velkými Losinami Martin Furik, který během dvou minut zapsal dva zásahy do sítě soupeře. Po půlhodině hry tak měli domácí fotbalisté slibný náskok a před Losinami byla náročná mise. Hostům se přece jen podařilo dvacet minut před koncem snížit, pak se ale myšlenky na vyrovnání zkomplikovaly. Během tří minut viděli dva hráči hostujícího celku červenou kartu a proti devíti zbývajícím už Jeseník výhru nepustil.

Šternberk - Lipová 6:0 (2:0)

Zdroj: Youtube

Gólovou show připravili pro své fanoušky fotbalisté Šternberku. Soupeřem lídra soutěže byl ve 22. kole tým z Lipové. Až do závěru první půle držely oba celky čistá konta, ale poté již začali domácí úřadovat. Během pěti minut se trefil Samek a Sekela a do druhého dějství šli Šternberští se slibným náskokem. Ten vytrvale navyšovali i ve druhém poločase a hnali se za každou možností skórovat. Výsledek se nakonec zastavil na poměru 6:0.

Želatovice - Lutín 4:1 (2:1)

Zdroj: Youtube

Záznam zápasu 22. kola ze Želatovic je k dispozici až od třicáté minuty, úvodní dva zásahy domácích tak v sestřihu chybí. Na góly soupeře reagovali hosté z Lutína těsně před pauzou, kdy z penalty snížil Kubáč. Srovnat stav se ale Sigmě ve druhé půli nepodařilo, tým z Přerovska přidal v 67. minutě pojistku a na 4:1 navyšoval v závěrečné desetiminutovce Dlouhý.

Zábřeh - Ústí 2:6 (2:4)

Zdroj: Youtube

20. Puchr Roman, 42. Sitta Michal - 9. Nehyba Jan, 23. Zagol Pavel, 40. Žingor Radim, 45. Holoubek Petr, 53. Nehyba Jan, 66. Zagol Pavel

Záznam utkání není k dispozici.

Všechny sestřihy krajského přeboru 2021/22 najdete ZDE