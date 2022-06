Zábřeh - Dolany 2:1 (0:0)

Mužstvo Zábřehu hostilo soupeře z Dolan u Olomouce a dlouho to vypadalo na bezbrankovou partii. První gól přišel až 25 minut před koncem, když se za domácí prosadil Okleštěk. Záhy navýšil skóre ve prospěch Sulka Puchr. Dolany během dvou minut dokázaly snížit a mohly pomýšlet i na vyrovnání. Zábřeh se snažil přidat pojišťovací zásah, což se však nepodařilo. Hosté byli v samotném závěru blízko k remízovému výsledku, ale nakonec všechny body zůstaly v Zábřehu.

Rapotín - Lutín 4:0 (1:0)

Sigma Lutín zajížděla ve víkendovém programu na Šumpersko do Rapotína. První poločas přinesl několik slibných momentů na obou stranách, z jediného gólu v této části hry se ale nakonec radovali domácí ve 45. minutě. Lutínští se po pauze snažili srovnat krok, ale v závěrečných dvaceti minutách se naladil na střeleckou notu Jiří Ševčík z Rapotína. Bleskově si stihl připsat hattrick a rozhodl o jasné výhře svého týmu.

Medlov - Bohuňovice 1:0 (0:0) Pen: 4:3

Na hřiště Medlova zavítali ve 24. kole fotbalisté Bohuňovic, duel s jedním s předních celků soutěže ale branku v základním hracím čase nenabídl. Oba celky nevyužily nadějné momenty a o bod navíc se tak utkaly v penaltovém rozstřelu. Pokutové kopy se lépe vydařili domácím favoritovi, který do tabulky zapsal dvoubodový zisk.

Jeseník - Ústí 2:1 (2:0)

Souboj s Ústím gólově nastartoval v dresu Jeseníku Jan Minka už v 11. minutě. Hostující tým inkasoval v úvodním dějství i podruhé po smolné teči a Jeseničtí hájili do druhé půle dvoubrankový náskok. Hosté krátce po příchodu ze šaten snížili na 2:1, to však ale bylo ze strany Ústí vše. V nervózním závěru utkání šli hostující fotbalisté do oslabení, přesto měli blízko k vyrovnání. Jeseník už však o plný bodový příděl do tabulky nepřišel.

Mohelnice - Velké Losiny 6:0 (3:0)

Na čelo krajského přeboru se dotahuje mančaft z Mohelnice, který si o víkendu s přehledem poradil s Velkými Losinami. Po čtvrthodině hry skóroval Kuba a brzy po něm Ryba a Mohelničtí měli nakročeno k úspěšnému výsledku. Do poločasu ještě navýšili Fišara, a do druhého dějství tak šli domácí s komfortním náskokem. Velkým Losinám snahy o zdramatizování zápasu nevyšly, naopak Mohelnici se dál střelecky dařilo.

Želatovice - Lipová 2:0 (1:0)

Na úvodní gól zápasu Želatovic proti Lipové čekali diváci až do samotného závěru prvního poločasu, kdy se po standardní situaci prosadil želatovický Martin Rybka. Ve druhé půli přidali domácí druhý zásah a před týmem Lipové byla náročná výzva. Snížit rozdíl ve skóre se hostům nepodařilo, naopak Želatovice dál hrozily nebezpečnými pokusy, které však už další gólový úspěch nepřinesly.

Šternberk - Kralice na Hané 3:1 (2:1)

V souboji dvou týmů z opačných pólů tabulky PB SCOM krajského přeboru začaly lépe Kralice na Hané, které lídra soutěže ze Šternberku zaskočily gólem už v první minutě utkání. Domácí mužstvo ale inkasovaná branka nesrazila a do poločasu se Šternberanům podařilo vývoj duelu otočit. Hráči Kralic odvážně sahali i po dalším zdramatizován zápasu, nakonec ale přidali domácí pojistku po rychlém kontru. Výsledku dal druhým gólem v utkání konečnou podobu na 3:1 Pavel Kryl.

Brodek u Přerova – Litovel 3:0 (kontumace).

